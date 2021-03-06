加州政府點頭 迪士尼等多家主題樂園4月起限定人數重新開放

在經歷近一年因疫情而關閉後，加州衛生官員週五批准迪士尼 (DIS-US) 和其他家的主題樂園 4 月 1 日起可限定入園人數重新開放。

加州衛生部表示，入園人數將限制在 15% 至 35% 容量，需要配戴口罩和實施其他安全措施，且初期僅開放當州居民入園。

自 4 月 1 日起，室外體育場和球場也將可在限定人數下重新開放。

迪士尼樂園度假區總裁 Ken Potrock 表示，這決定意味著成千上萬人可重返工作崗位，且可大力協助鄰近企業和整個社區，「由於迪士尼已在全球實施了負責任的安全協議，我們迫不急待地要迎接客人回來了。」

他沒有透露位於南加州 Anaheim 城的迪士尼具體重新開放的日期。

迪士尼週五交易時間收高 1.04%，盤後受此消息激勵上漲 2.52%，報 194.77 美元。

迪士尼去年 9 月宣布將讓約莫 2.8 萬名員工強制休假，大多數位於加州和佛州的主題公園內。佛州的迪士尼樂園去年 7 月重啟，但有入園人數限制。

在加州預防接踵新冠疫苗的工作開展後，確診人數下降。目前迪士尼樂園的停車場被用來當作大規模疫苗接種場所。

去年 10 月加州衛生官員排除遊樂景點快速重新開放的要求，遭到迪士尼、環球影城、樂高樂原和諾氏草莓樂園等主題樂園的強烈抗議。

加州景點與樂園協會 (CAPA) 週五稱此消息令人振奮，「現在樂園有有了一個安全、負責的重啟框架，大眾可以更安全的返回工作，並重振當地經濟。」