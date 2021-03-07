東洋兩項藥品報捷 困難學名藥完成國際授權

台灣東洋 (4105-TW) 今 (7) 日宣佈，兩項藥品有所斬獲，困難學名藥 Octreotide LAR 授權給國際藥廠，將可取得簽約金與里程碑金共 500 萬美元；向德國藥廠取得鎮靜麻醉新藥 Remimazolam 在台獨家代理經銷權。

東洋表示， 3 月 5 日與國際藥廠簽約，雙方將共同合作開發困難學名藥 Octreotide LAR，東洋可取得簽約金 100 萬美元，後續隨藥品研發進度分次取得共 400 萬美元里程碑金，該藥品預計 2024 年進軍每年 8 億美元美國市場，未來藥品若順利上市，雙方將根據合約約定比例共同分配藥品銷售利潤。

總經理施俊良指出，Octreotide LAR 為微球劑型藥物，為治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥，由於微球劑型開發技術難度高，且原廠專利雖然已於 2017 年 1 月屆期，不過 4 年來，歐美市場都還未見其他學名藥上市，可見其學名藥開發困難度。

施俊良認為，東洋因為有國際大廠代工經驗，且有可降低副作用、控制藥物緩慢釋放的微球劑型藥物傳輸技術 (DDS)，此次才會吸引國際藥廠願意合作；該藥品將由東洋六堵廠生產臨床用藥，國際藥廠負責執行後續美國臨床試驗並申請藥證。

東洋也在 3 月 5 日與德國研發藥廠 PAION AG 公司完成合約簽署，取得鎮靜麻醉新藥 Remimazolam 的在台獨家代理經銷權，也是公司旗下新事業群重症醫療事業群，繼去年代理四價流感疫苗後，再度拓展新產品線。