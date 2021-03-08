〈台股盤前〉美股反彈、承接買盤力道不弱 多頭有望歸隊

台股上周受到美債殖利率上揚題材影響，電子股走弱，由傳產族群接棒撐盤，指數隨著國際股市走跌，跌破萬六關卡，不過低接買盤強勁，一周來僅跌不到百點，加上美股上週五反彈，有利台股多頭攻勢再起。

台股上周雖然多空激戰，跌破萬六關卡、月線支撐，外資單週賣超近 980 億元，自營商同步站在賣方，不過，八大官股行庫上周買超超過百億元，加上資金持續熱絡，承接買盤不弱。

市場消息方面，全球晶片大缺貨，台灣前三大 IC 設計商聯發科、聯詠、瑞昱傳出被客戶追著跑，為滿足客戶需求，已和晶代工廠下明年首季的投片訂單，顯示手機、面板、網通等主要電子業終端應用動能強勁，透露三大廠訂單已經一路看到明年第 1 季無虞。

群創搶進低軌衛星應用市場，旗下「液晶超表面平板衛星天線」產品，攜手美國知名衛星通訊新創 Kymeta 正式出貨，鎖定聯網汽車市場，今年相關產品出貨量可望較去年大增三倍。

鴻海集團旗下富智康 (FIH) 拿下美國強固型移動設備商 Sonim Technologies 下一代強固型手機訂單，預計第三季上市。據了解，Sonim 下一代強固型手機將在富智康越南工廠生產，並採用用高通的晶片模組。

蘋果搭載首款 Apple Silicon 的 13 吋 MacBook Air 及 MacBook Pro 出貨強勁，不過，蘋果近期已開始著手進行例行性年度產品線轉換，第二季釋出的晶圓代工訂單進入季節性調整，其中委由台積電 5 奈米代工的訂單約較第一季減少 10%。不過，蘋果 iPhone 13 搭載的 A15 應用處理器提前到 6 月量產，法人預期台積電第二季營收表現可望與第一季持平。