盤前財經大事搶先讀2021年03月08日

今日操盤前瞻

台灣 2 月製造業 PMI

中國 2 月 M2 貨幣供給

法說會：致伸、台耀

好傷！特斯拉跌破 600 美元、四周市值蒸發 2000 億美元 基金也被連累

特斯拉 (TSLA-US) 周五續跌摜破 600 美元，四周以來市值蒸發 2300 億美元，基金業者受到更大連累，投資組合中特斯拉占超過 1% 的基金都都下挫。閱讀全文...

Fed 布拉德信心喊話：美債殖利率上升無須擔憂

週五 (5 日) 聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表示，美債殖利率的上升並不令人擔憂，因為這是反映經濟前景改善的狀態。閱讀全文...

鴻海子公司富智康奪 Sonim 大單 強固型手機新品 Q3 上市

鴻海 (2317-TW) 集團旗下富智康 (FIH) 拿下美國強固型移動設備商 Sonim Technologies 下一代強固型手機訂單，預計第三季上市。閱讀全文...

東洋兩項藥品報捷 困難學名藥完成國際授權

台灣東洋 (4105-TW) 昨 (7) 日宣佈，兩項藥品有所斬獲，困難學名藥 Octreotide LAR 授權給國際藥廠，將可取得簽約金與里程碑金共 500 萬美元；向德國藥廠取得鎮靜麻醉新藥 Remimazolam 在台獨家代理經銷權。閱讀全文...

〈觀察〉水情吃緊衝擊面板生產 雙虎強化廢水循環因應

全台水情拉緊報，旱災中央災害應變中心 3 日更宣布，新竹、苗栗、台中等地將實施全天減壓供水，不僅衝擊半導體廠，面板廠同樣是用水大戶，製程中需大量用水，據了解，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 均已超前部屬，除已備妥水車外，雙虎近年也持續提升廢水循環回收利用率，可望降低水情嚴峻所帶來的營運衝擊。閱讀全文...

〈觀察〉半導體聚落再擴大 IC 載板國家隊儼然成形

台灣半導體產值 2020 年為全球第二大，具備完整上下游供應鏈，近期隨著 5G、HPC 市場規模提升，對先進製程的需求增加，帶動先進封裝市場規模成長，加速 IC 載板業轉型，在台積電 (2330-TW) 領軍下，IC 載板國家隊儼然成形。閱讀全文...

興富發估今年推案量 600 億元 高雄占比近 50%

興富發 (2542-TW) 看好高雄房市，近年頻推案，預估今年總推案量逾 600 億元，高雄市推案量將達 300 億元，占總量近半，其中以「美術 214」案的總銷規模最大，達 100 億元。閱讀全文...