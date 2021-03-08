布蘭特原油價格上漲突破70美元 疫情爆發來首見

在傳出沙烏地阿拉伯石油設施遭到無人機襲擊後，布蘭特原油期貨在週一 (8 日) 上漲突破每桶 70 美元，是新冠肺炎疫情爆發以來首見。同時，美國原油期貨價格也觸及兩年多以來的新高水平。

數據顯示，布蘭特原油 5 月交割價格為每桶 70.78 美元，上漲 2.05%，紐約西德州中級原油 4 月交割價則為每桶 67.34 美元，上漲 1.85%。

葉門反政府武裝組織胡塞，在週日向沙烏地阿拉伯石油工業的中心發射了無人機和導彈，受到攻擊的地方也包括沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 位於拉斯坦努拉 (Ras Tanura) 的石油設備，對石油出口至關重要。沙烏地阿拉伯能源部表示，儘管石油設施遭到襲擊，但並沒有因此造成人員傷亡及財產損失。

在石油輸出國組織及產油盟友國 (OPEC+) 決定在 4 月份保持減產規模不變後，布蘭特原油和美國原油價格已經連續第四個交易日上漲。ING 分析師在報告中表示，很可能會在短期內看到石油市場的進一步上漲。

不過，儘管原油價格近期快速上漲，沙烏地阿拉伯石油部長仍對需求復甦仍表示懷疑。世界第三大原油進口國印度的能源部長澤表示，油價上漲可能會威脅到一些國家的消費回升。

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 先前表示，受惠於新冠肺炎疫苗分發速度加快，和經濟前景的改善，預計 2021 年全球石油需求將達到每日 9,670 萬桶，較去年每日高出 630 萬桶，成長將近 7%。