豐田2億美元AI創投基金 投資36家新創企業

豐田汽車 (Toyota Motor Corp) 旗下首支 AI 創投基金高層表示，計畫藉由資助新創公司，修正產能供應鏈管理與調整產線自動化流程。

據路透社報導，豐田 AI 創投基金 (Toyota AI Ventures) 總部位於美國矽谷，規模達 2 億美元，目前為止已投資 36 間草創階段的新創公司，包括汽車自駕軟體研發商 Nauto、工廠影像分析公司 Drishti，以及打算推出空中計程車的 Joby Aviation。

隨著投資人目光轉向自駕車，全球汽車銷量龍頭豐田汽車與福斯汽車（Volkswagen AG）等許多車商都在向新創公司挹注資金，以期能幫助公司在人工智慧領域取得優勢。

豐田 AI 創投基金的創始董事總經理 Jim Adler 在受訪表示，豐田汽車在全球已擁有數十家工廠，希望工廠間能快速分享經驗，從而實現效率最大化。

Adler 說道：「以雲端計算為例，當一個機器人學習某項技術後，其他機器人就會跟著自動學習。」

曾任職洛克希德馬丁（Lockheed Martin）火箭工程師的 Adler 表示，儘管豐田 AI 創投基金與豐田車關係緊密，但豐田車卻給創投基金有相當大的空間，不會干涉太多流程。

此外，豐田汽車今年還建立了規模 8 億美元的創投基金 Woven Capital，當豐田 AI 創投基金扶植的新創企業來到成長期時，將會由 Woven Capital 接手投資。