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〈美股早盤〉1.9兆美元紓困案參院闖關成功 道瓊大漲逾200點 科技股續承壓

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉1.9兆美元紓困案參院闖關成功 道瓊大漲逾200點 科技股續承壓 (圖：AFP)
〈美股早盤〉1.9兆美元紓困案參院闖關成功 道瓊大漲逾200點 科技股續承壓 (圖：AFP)
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美股早盤參院紓困案通膨美債殖利率油價沙烏地阿拉伯無人機科技股

美股三大主要指數周一 (8 日) 開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數點漲逾百點或 0.4％，那斯達克指數扭轉早前跌勢，小漲 0.1%，標普 500 指數於平盤狹幅震盪後走揚，小漲 0.4%，費半跌勢稍微收斂，小跌 0.1%。

拜登提出的 1.9 兆美元紓困法案周六 (6 日) 於參議院闖關成功，最快本周二 (9 日) 送交眾議院表決，預計拜登將於 3 月 14 日前簽署立法。

對於額外刺激措施驅動經濟增長與加劇通膨的預期，繼續推升美債殖利率。截稿前，10 年期美債殖利率漲至 1.582％。美元指數漲至 92.205。

數周以來，疫苗接種進展加上強勁經濟數據帶來的復甦勢頭，不斷打壓高估值科技股的表現。那指上周跌幅超過 2％，為連續第三周下滑，投資人持續押注，隨著防疫封鎖令告終，曾經受惠於遠端商機、宅經濟的通訊、媒體和網購公司獲利增長將因此放緩。

除亞馬遜 (AMZN-US) 與臉書 (FB-US) 外，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 在內等科技巨頭周一開盤繼續走跌。

大宗商品消息面，沙烏地阿拉伯最大原油設施遭到無人機襲擊，雖原油產能不受影響，國際油價仍一度大漲。截稿前，布蘭特原油小跌 0.6％，暫報每桶 65.69 美元，WTI 原油跌 0.75％，暫報每桶 68.84 美元

截至台北時間周一 (8 日)22 時許
  • 道瓊指數上漲 209.30 點或 0.66%，暫報 31705.60 點
  • 那斯達克上漲 30.96 點或 0.24%，暫報 12951.11 點
  • 標普 500 指數上漲 14.14 點或 0.37%，暫報 3856.08 點
  • 費半下跌 3.36 點或 - 0.12%，暫報 2917.39 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.74% 至每股 118.70 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.582%
  • 紐約輕原油下跌 0.61% 至每桶 65.69 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.75% 至每桶 68.84 美元
  • 黃金下跌 0.47% 至每盎司 1690.50 美元
  • 美元指數上漲 0.23% 至 92.205 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

奇異 (GE-US) 早盤上漲 3.38％，至 14.06 美元

知情人士透露，奇異將以約 300 億美元價格，將自家的飛機租賃業務與愛爾蘭同業 AerCap 合併，預計最快周一宣布這項消息。

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 3.92％，至 197.44 美元

考慮到疫情趨緩，美國加州上周五 (5 日) 宣布將逐步重啟戶外活動，根據最新開放指南，加州迪士尼主題樂園最快可在 4 月 1 日重新開放，不過入園者暫時僅限於加州居民。

McAfee(MCFE-US) 早盤上漲 9.58％，至 23.22 美元

網路安全公司 McAfee 宣布與私募基金 Symphony Technology Group 為首的財團達成最終協議，以 40 億美元、全現金交易方式，將自家企業業務售出。

今日關鍵經濟數據：
  • 台北時間 23:00 將公布美國 1 月批發庫存月增率終值，前值 1.3%
華爾街分析：

Pictet Asset Management 多重資產基金經理 Shaniel Ramjee 表示，鑑於消費活動為美國 GDP 主要貢獻來源，現金支票將成為經濟增長的主要驅動力。他認為，美國強勁的經濟基礎、通過紓困法案的樂觀情緒，以及油價引發通膨預期升溫，這些因素都可能繼續推動美債殖利率走高。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 認為，市場對 1.9 兆美元紓困案在參議院過關缺乏反應，顯示這項消息在某種程度上已被市場消化。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Jim Reid 指出，若紓困法案能夠完整於眾議院表決通過，美國將經歷更上一層的經濟增長，對殖利率和通膨的擔憂也可能隨之加劇。

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