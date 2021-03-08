外資大力調節晶圓雙雄近3.58萬張 買超面板雙虎

台股今 (8) 日開高走低，終場下跌 35.12 點或 0.22% 作收，收盤報 15820.11 點，三大法人合計賣超 184.14 億元，今天外資賣超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 晶圓雙雄近 3.58 萬張。

外資及陸資今日賣超 167.01 億元，投信買超 17.13 億元，自營商賣超 34.26 億元，期貨市場上，外資增加 5501 口，多單，累計未平倉合約口數為空單 20194 口。

外資在集中市場買超較多個股為，友達、華夏、宏碁、英業達、中信金、群創、台達化、鼎元、富邦金、新光金；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，聯電、華航、華邦電、台積電、旺宏、長榮、京元電子、大成鋼、玉山金、彩晶、台新金。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，群創、台達化、東和鋼鐵、裕民、長榮航、金像電、榮成、台塑、聯詠、中石化、兆豐金；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，旺宏、友達、華通、聯電、全新、元大金、台郡、國巨、中鼎、百和。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，中石化、長榮、南紡、東和鋼鐵、新光金、宏碁、國喬、中鋼、中纖、聯成、台聚；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，聯電、大成鋼、廣宇、長榮航、群創、華航、華邦電、大同、台達化、精英。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，美股上週五強力反彈，但今天亞洲區域股市表現不振，目前台股大盤已跌破月線，呈現弱勢整理，市場明顯追價力道不足，台股若有回升契機，重要觀察指標在外資是否對台股轉為買超。