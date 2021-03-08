麗清2月淡季不淡 營收5億元創同期新高

LED 車燈廠麗清 (3346-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收達 5.03 億元，月減 23.33%，年增 166.3%，不僅創同期新高，也創單月第四高，麗清指出，主要客戶的拉貨力道保持強勁態勢，淡季不淡。

累計前 2 月，麗清合併營收達 11.59 億元，年增 117.29%。

麗清表示，由於中國政府積極促進內需以拉抬經濟動能，中國新車銷售市場保持火熱，主要客戶針對麗清旗下 LED 車燈模組保持強勁訂單需求並增加備貨力道，貢獻上海廠、東莞廠兩個生產基地產能嫁動率穩居 85% 以上的水準，使 2 月工作天數雖較少，仍是淡月不淡。

展望後市，麗清認為，隨著疫苗接種逐漸普及、疫情趨緩，以及各品牌車廠開始加速推出新車款，並朝新能源車、電動車和智慧化等的技術發展，預估 LED 車尾燈的設計更趨多元化，且新車應用 LED 車燈模組滲透率將持續提升，使訂單保持良好的能見度。

為因應客戶需求，麗清於台灣桃園觀音廠設立全球市場布局第二地區生產基地 ，並以全自動化、高速和智能的生產線生產 LED 車頭燈控制器，麗清指出，觀音廠年初開始小量出貨，隨著主要客戶的需求增溫，成長挹注營收新動能可期。