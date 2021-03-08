崑鼎連9年賺逾一股本 去年 EPS 12.53元 擬配11元現金股利

崑鼎 (6803-TW) 去年營運報喜，受惠毛利較高的循環經濟、綠色環保業務成長，太陽能售電、水資源處理再利用等貢獻，稅後純益 8.42 億元，每股純益 12.53 元，寫下連續 9 年賺進一個股本的紀錄，今 (8) 日董事會決議，每股擬配發 11 元現金股利。

依今天崑鼎收盤價 219 元計算，去年配發 11 元現金股利的現金殖利率達 5.02%。同時，崑鼎今天董事會決議，將發行 20 億元的無擔保公司債進行籌資。

崑鼎去年營收 56.37 億元，毛利率 24.67%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 8.42 億元，年增 3.82%，每股純益 12.53 元，為連續第 9 年賺回一個股本。

以崑鼎 2020 年營收占比計算，廢棄物處理占 40.14％、電力 29.56％、其他 18.19％、服務特許權協議 10.78％、清理運輸服務 1.32％。

崑鼎先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務為主，近年來積極投入太陽能發電、循環處理再利用等營項，近年取得的標案陸續入帳，帶動營收及獲利逐年提升。目前，崑鼎手中的發電業務，主要是透過 100％轉投資昱鼎能源科技開發主導，而昱鼎擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州等數十座太陽能發電廠 100％的所有權與經營權。

在回收再利用及水處理版圖，崑鼎手中還有包括雄高雄鳳山溪案、林口污水處理廠案等，預期未來幾年，全台內還有多件回收再利用及水處理領域的標案可以承攬。