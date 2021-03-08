統振2月營收2.27億元年增14% 電池封裝業務表現佳

統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布 2021 年 2 月營收為 2.27 億元，月減 7.43%，年增 14.71%，累計 2021 年前 2 月營收為 4.72 億元，較去年同期減少 1.95%。2 月營收以電池封裝的能源事業部年增 3.08 倍表現最佳。

統振主管表示，2 月因春節長假，影響整體單月營收表現，但受惠能源、金融科技業務穩定推升，子公司達振去年因全球疫情蔓延，使得生產斷鏈影響營收基期低，而今年整體產能利用率已回到過往正常水準，2 月能源事業部營收遞出明顯年增 3.08 倍的成績；另一方面，金融科技事業上，因菲律賓、印尼及越南等地區春節需求，移工匯款業務也有明顯成長的挹注。

由於「電子支付機構管理條例」修正案預計 7 月上路，將帶動電子支付新契機，統振成為金融科技創新監理沙盒實驗計畫之一已長達近 3 年，至今的實驗成果來看，移工匯款 Q Pay 有效註冊會員數持續攀升，統振也持續申請延長沙盒實驗，有機會配合電支條例 7 月上路，順利接軌並申請有限執照後正式落地。

統振同步也致力將 Q Pay 軟硬體升級、客服效能提升，以及強化與海外金融機構系統化的介接效率。