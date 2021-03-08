大江擬斥6億元收購和康生股權 持股比將提升至30%成最大股東

大江生醫 (8436-TW) 今 (8) 日宣布，為拓展業務多元化發展，擬以每股 29 元公開收購和康生 (1783-TW) 股權，預計斥資最高 6.04 億元，持股比將提升至 30%，成最大單一股東，以和康生今日收盤價 25 元計算，溢價率約 16%。

董事長林詠翔表示，收購截止日為 4 月 10 日，若順利完成收購，雙方將從業務面合作先行，並建立業務相關系統，不過未來合作計畫仍須待收購截止日後才能較明確。

和康生主要有四大產品線，包括關節注射劑、膠原蛋白醫材、皮膚填補劑及骨骼填補骨材等，林詠翔表示，若完成收購，雙方在研發能量、專業技術、銷售通路等資源發揮互補效益，有助大江擴展全球醫療器材業務，使醫材成為成長新引擎。

林詠翔指出，過去兩、三年尋找許多標的，公司也成立新部，標的以台灣、美國公司為主，其中，台灣方面以消費性製品公司為主，藉此拓展多角化業務；美國標的則是能擴展客戶資源與產能。

林詠翔說，公司目標未來 10 年內要打造生物科技大聯盟，此收購案為今年首起公開收購，盼今年也能釋出更多好消息，未來將聚焦多角化營運策略，尋找台灣生技產業夥伴，包括保健、醫材、製藥、寵物等。