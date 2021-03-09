〈美股盤後〉那指費半重傷 特斯拉台積電ADR跌近6%

本週有望通過 1.9 兆美元的財政刺激提振之下，工業和金融股等週期性股票週一 (8 日) 領軍走揚，科技股持續拋售抑制大盤漲勢，道瓊收紅逾 300 點，創歷史次高紀錄。特斯拉跌近 6%，那指、費半兩大指數重傷。

拜登推動的 1.9 兆美元紓困法案上週六於參議院闖關成功，最快週二送交眾議院表決，預計拜登將在 3 月 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 淡化市場對於 1.9 兆美元紓困案引發通膨風險的擔憂，紓困案能夠真正推動經濟強勁復甦，幫助美國於明年重回充分就業的樂觀期望。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.17 億例，死亡數突破 259 萬例，美國累計確診超過 2901 萬例，累計死亡數超過 52 萬。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 發布新指南，接種新冠疫苗完成的人可以在室內不用佩戴口罩會面。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 306.14 點，或 0.97%，收 31,802.44 點。

標普 500 指數下跌 19.34 點，或 0.50%，收 3,822.60 點。

那斯達克綜合指數下跌 310.99 點，或 2.41%，收 12,609.16 點。

費城半導體指數下跌 158.00 點，或 5.41%，收 2,762.75 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，公用事業、材料與金融板塊領漲，資訊科技、通訊服務和醫療保健領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.17%；臉書 (FB-US) 下跌 3.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.62%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.82%。

道瓊成分股漲多跌少。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.70%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.44%；波音 (BA-US) 上漲 0.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.82%；高盛 (GS-US) 上漲 2.08%。

費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 下跌 5.81%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.47%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 6.85%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.97%；高通 (QCOM-US) 下跌 5.05%；美光 (MU-US) 下跌 4.36%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 6.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.35%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 週一跌幅為 5.84%，較 1 月 26 日的高峰值下跌約 36%，特斯拉 2 月 8 日宣布購買價值 15 億美元的比特幣以來，其股價一直在穩步下跌。近一年中股價歷經第三次大幅修正。ARKInnovation ETF 下跌了 6%。

蘋果大跌 4.17% 至每股 116.36 美元。蘋果週一股價跌至三個月低點，自 1 月 26 日創下收盤價 143.16 美元以來，其股價已下跌 18.1%，熊市近在眉睫。

GameStop (GME-US) 上漲 41.92% 至每股 194.50 美元。Reddit 散戶瘋狂追捧的 GameStop 3 月 8 日宣布成立戰略委員會，有意拋棄實體店，重心轉向電子商務。

加州放鬆新冠防疫規定後，迪士尼樂園 4 月在有限開放有望，迪士尼 (DIS-US) 大漲 6.27% 至每股 201.91 美元。

奇異 (GE-US) 上漲 4.27% 至每股 14.17 美元。外媒引述消息人士透露，接近達成把旗下飛機租賃業務分支與愛爾蘭的 AerCap 合併的蹉商。

高盛分析師 Kash Rangan 將微軟列入「確信買入」名單，目標價為 315 美元。微軟下跌 1.82% 至每股 227.39 美元。

華爾街分析

富國銀行表示：「經濟前景改善的預期，加上強有力的財政刺激措施，有可能將短期通膨憂慮注入固定收益市場，我們預計，長期殖利率將有序上升。」

富國銀行將其 2021 年標普每股收益預測從 175 美元上調至 190 美元。預計向上修正的 GDP 成長預測將直接影響企業營收，期待這些積極因素，加上可觀的運營槓桿，將推動利潤遠遠超過 2019 年的創記錄的水平。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示，更多的刺激措施可能會大幅提振股市，但也可能會帶來一些衝擊。

Lindsey Bell 稱，對失控通膨的擔憂一直是最近股市的絆腳石。正因為如此，隨著投資者努力應對刺激計畫的長短期影響，未來市場可能會進一步走低，諸如科技股和宅經濟等股價飆升的股票可能受到最嚴重的打擊。