【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 拜登推動的 1.9 兆美元紓困法案上週六於參議院闖關成功，最快週二送交眾議院表決，預計拜登將在 3 月 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。工業和金融股走揚，科技股走勢疲弱，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 5.41 至 0.97％，美股短期震盪修正。TESLA 重挫 5.87%，APPLE 下跌 4.17%，台積電 ADR 下跌 5.69%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 15,500 點至 15,600 點，壓力為 16,100 點至 16,200 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值接近超買區，反彈有機會延續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 188 點附近，壓力為 200 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、2 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

5. 中華經濟研究院 8 日發布 2 月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為 63.2，已連續八個月呈現擴張（指數高於 50），尤其「未來六個月展望」指數來到 73.3、為指數創編以來新高，主要是全球經濟預測上調、疫苗加速接種緩和疫情、出口訂單表現佳的結果。

6. 三星位於美國德州奧斯汀的工廠 2 月中旬因當地暴風雪停工迄今尚未復工，對產業的影響也像滾雪球般愈滾愈大。三星主要客戶近期陸續接到通知，受奧斯汀廠停擺影響，將嚴重導致用於固態硬碟（SSD）的控制晶片供應短缺，4 月起三大 SSD 產品都受影響，當中兩款更是全數無法出貨，群聯（8299）、威剛（3260）等台廠有機會受惠。

7. 蘋果新一代 iPhone 將於下半年亮相，市場傳出，在蘋果授意下，泛鴻海集團旗下 iPhone 鏡頭供應商日本康達智（Kantatsu）將以 180 億日圓（逾新台幣 47 億元），出售旗下大陸連雲港廠，大陸鏡頭雙雄舜宇及瑞聲科技（AAC），台廠 3406 玉晶光都被點名為可能買家。

8. 儘管 2 月工作天數減少，導致被動元件廠 2 月營收呈現月減、年增趨勢，不過 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新 2 月營收仍為史上最強 2 月業績，其中國巨 2 月營收守住 7 字頭，月減 12.6％，幅度相對最輕，年增率則達 161.1％。

