【富蘭克林】利率波動何時降? 利用資產配置度過震盪期!

近期全球疫苗開始加速施打、配合疫情降溫，加上政策刺激預期與原物料市場回溫，推升通膨預期，形成風險性資產壓力；而富蘭克林華美投信認為，短期顯見全球股債市波動度增加，應以平衡風險與掌握收益原則，故建議利用資產配置的方式，同步調整持有資產，以利降低波動，順利度過市場震盪階段。

2 月底最後一周公債殖利率快速攀高，全球股市迅速拉回整理；由於 2 月 25 日美國 7 年期公債標售需求疲軟，投標倍數更創紀錄新低，美國 10 年期公債殖利率當天盤中最高來到 1.61%，最終收在 1.52%，為去年疫情急劇惡化以來之新高。

當然全球股市也隨之波動加劇，富蘭克林華美投信認為，短線進入震盪整理格局，不僅有利美國與台灣科技類股的價值面重新調整，消化漲多上檔賣壓，也消化漲多個股本益比與投資價值，也有利後續資金重新布局，重新給予上漲想像空間，但短期應留意市場波動風險。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，統計過去幾次美債殖利率急速上彈逾 100bps 經驗，背景大多相似，而修正期間大多約 8 個月；彈升空間方面，比較過去經驗與新冠疫情前殖利率水準來看，不排除短期內仍有些上行壓力。(見下圖表)

至於聯準會雖甫重申就業與通膨目標仍有段距離，認為很可能得需要一段時間以取得顯著改善，然面對通膨趨勢未明與債市劇烈波動，是否主動透過政策工具調節，為後續觀察重點。

張瑞明分析，通膨預期目前已快速回到長期平均 (約 2%)，兩者皆反映指標公債殖利率距離波段高點或已不遠矣；而全球低利環境，也將適時吸引買盤，縮限殖利率彈升表現空間。(資料來源: 彭博資訊, 2021/2/25)

同時，富蘭克林華美投信認為，儘管短線仍須留意美債波動引發的震盪風險，不過由美銀美林美債波動度指數觀察，過去債市波動由升轉降時，也往往伴隨低接良機。

當前全球景氣邁向復甦、逐步脫離疫情陰霾之際，金融市場也開始面對漲多後壓力與通膨不確定性，富蘭克林華美投信也建議，股優於債的基調不變，然波動度恐有增無減的情況下，除了適度保留現金部位以彈性因應之外，面對全球、中國與科技股市，建議逢低繼續持有，而相對股市隨漲抗震的高收益債市與特別股、則可以幫助調節投資組合波動，建議增持，以參與牛年行情。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額 。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

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