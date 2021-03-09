筆電需求+控制IC供給緊 Q2 Client SSD可望率先漲價3-8%

研調機構 TrendForce 研究指出，在筆電需求持續強勁下，PC OEM 廠拉高庫存備貨，加上三星德州廠停工導致 NAND Flash 控制 IC 供給更吃緊，預估第二季 client SSD 價格將季增 3-8%。

TrendForce 指出，疫情帶動宅經濟需求持續發酵，預估第二季筆電需求仍強勁，PC OEM 廠商除積極穩固供貨外，同時也提高庫存備貨。

不過，由於 NAND Flash 控制器本就供給吃緊，加上位於美國德州 Austin 的三星工廠斷電停工影響，使成品供給更吃緊。因此原廠針對 SSD 品項開始醞釀漲價，對第二季 client SSD 價格的預估由原先的大致持平，上調為季增 3-8%。

TrendForce 表示，三星德州奧斯汀工廠產量受到明顯衝擊，儘管三星 NAND Flash wafer 未在此投片，但自家 SSD 主控 IC 占該廠約 10% 產能，主要生產的控制 IC 以 PC client SSD 為主，直接衝擊三星 128 層 PC OEM SSD 產品。

三星去年第四季量產 128 層 PC OEM SSD 產品始，除受疫情影響及 PCIe Gen4 驗證較預期長外，隨著 Intel Tiger Lake 平台將大量出貨帶動，三星原先期望透過較積極的定價策略，在其他競爭者仍無法大量供貨之際，進一步擴大 PCIe G4 SSD 市占率。

然而，市場需求受主控 IC 供給吃緊影響，導致已略顯吃緊的 SSD 交期被迫拉長，在供應端難以增加供貨下，原廠開始調漲第二季 client SSD 價格。

另一方面，與 client SSD 有連動性的 enterprise SSD 品項，同樣收到該事件刺激，加上資料中心採購量預計第二季谷底反彈，訂單將逐季成長，enterprise SSD 價格也將有所改善，TrendForce 將第二季 enterprise SSD 價格預估，由原先的季跌 0-5%，上調至季增 0-5%。

