市場多變如魔術方塊 「高IQ」是解方

受累於美國 10 年期公債殖利率彈升，全球金融市場近期呈現高檔震盪，面對全球負利率債券規模居高不下、股市評價越來越貴、市場波動越來越頻繁的多變環境，投資人要如何因應？柏瑞投信表示，面對後疫情的新局面，可以透過「高信評」、「Income 收益源廣」、「Quant 量化分析」組成的「高 IQ」量化策略，打造有機會提高勝率的全球債券投資組合。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，儘管各國已陸續接種新冠疫苗，但市場仍有債券殖利率走升、股市評價是否過高、疫苗接種速度和有效性等不確定因素干擾，現在時局就像是被打亂的魔術方塊，讓人看了眼花撩亂。

「如果把市場比喻為魔術方塊，好像轉來轉去，都會有不同顏色的變數會冒出來，就算轉對了一面，看對了某個資產的方向，但另一面又會亂掉，令人無所適從。」但漢遠說。不過，如果透過柏瑞「高 IQ」量化策略 * 就有機會破解。

柏瑞「高 IQ」量化策略當中，所謂的「高信評」，就是在投組中納入投資等級的高信評債券，降低波動。以去年 3 月的重大利空衝擊為例，投資級債的跌幅僅股市約 1/2 到 1/3。「Income 收益源廣」指的是，在景氣復甦初升段，在投組中添加新興市場投資級企業債和全球高收益債，追求收益機會和增加動能。再搭上全球量化投資潮流，以柏瑞「高 IQ」量化策略建構投組，持滿一年勝率逾 90%(圖一)。

根據 Bloomberg 跟機構法人網站的統計，截至 2020/10/9，針對資產管理規模共達 25 兆美元的專業投資者調查 (包括退休基金、主權基金、保險公司與基金會等)，債券投資加入量化因子已蔚為潮流，認同固定收益投資加入量化因子的機構法人比例，已經從 2019 年的 70% 來到 2020 年的 98%。

為搭上疫情後的經濟復甦、增加投組收益來源和能力、且降低投組波動度，柏瑞投信全新推出全球高評等複合債產品，滿足想要為投組提升防禦力、追求收益升級機會和長期收益潛力機會等廣大投資需求。

柏瑞全球策略量化債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 已經申報生效，總面額等值新台幣 200 億元整，由國泰世華商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

柏瑞全球策略量化債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，在一般市況下將採用「40% 成熟國家投資級債 + 40% 新興市場投資級債 + 20% 全球高收益債」為資產配置，並運用柏瑞集團量化債券投資模組打造最適化投資組合，兼顧成熟國家和新興市場的投資機會。

柏瑞「高 IQ」量化策略 * 隨時進場勝率佳

資料來源：Bloomberg、Lipper，柏瑞投信整理，* 柏瑞「高 IQ」量化策略是以「40% 成熟國家投資級企業債＋40% 新興市場投資級企業債＋20% 全球高收益債」為資產配置，運用柏瑞集團量化債券投資模組，* 以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本，以及每年 1.5% 費用。2005/12/31-2020/12/31。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，本公司將不另行通知，2021/1。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

* 柏瑞全球策略量化債券策略 (以下簡稱柏瑞「高 IQ」量化策略) 是以「40% 成熟國家投資級企業債＋40% 新興市場投資級企業債＋20% 全球高收益債」為資產配置，運用柏瑞集團量化債券投資模組，以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本，以及每年 1.5% 費用。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，本公司將不另行通知，2021/1。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金得投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資人若投資以高收益債券為訴求之基金適合非保守型之投資人，且不宜占其投資組合過高之比重。

本基金主要投資風險包括投資債券固有之風險 (包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，本基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。

本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券相關風險，包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw。公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw。(TM110072)