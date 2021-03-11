【永豐期貨】電子權值及金融股領軍 台股上漲站上短期均線

期貨走勢

台指期週四上漲 284 點至 16169 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.56 點，電子期逆價差縮至 - 0.52 點，金融期逆價差擴至 - 4.33 點。現貨部分，三大法人買超 251.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3968 口至 - 14232 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 5458 口至 - 27138 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3188 口至 - 9270 口。

週三公布 2 月 CPI 年增率為 1.7%，，核心 CPI 年增率較前值小幅下滑，低於市場預期，緩解通膨憂慮，而美眾院通過拜登 1.9 兆美元新紓困案，拜登計畫於本週五簽署生效，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 1.46%，標普 500 上漲 0.6%，那斯達克下跌 0.04%，費半指數下跌 1.8%。台股今天開高走高，電子權值回神，台積電站上 600 元關卡，加權指數終場大漲 1.68%，收 16179.56 點，站回萬六關卡及短期均線。權值股來看，台積電盤中買單點火，重回 600 元關卡，上漲逾 2%，收 609 元，大立光同樣上漲 1.31%，收 3480 元，被動元件族群及記憶體族群在漲價利多效應激勵下表現佳，推升大盤走高。雖然有美國 1.9 兆美元刺激計劃過關的利多，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股昨日是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16400 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 升至 1.26。VIX 指數下跌 1.56 至 21.61。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。