【第一金投信】殖利率強彈近滿足點 美投資級債買點現

美債殖利率近期彈升，造成債券價格全面下跌。不過，法人統計，金融海嘯後，當美債殖利率短期累計升幅超過 35 個基本點後，美國投資等級債在後 6 個月、後 12 個月，正報酬機率分別達到 83%、100%，顯示短線修正將誘發中長期買點浮現。

第一金美國 100 大企業債券基金經理人鄭宇君表示，近期美債殖利率強彈，理由有三：一是疫苗施打順利，預期經濟將強勁復甦，美國聯準會可能縮小購債規模或提早升息；二是部分資金從公債轉向股票等風險相對較高的資產；三是原物料與運價不斷上漲，醞釀通膨快速升溫的心理。

觀察自 2 月中以來，10 年期美債殖利率彈幅約 35 個基本點；若以今年來，彈幅達 65 個基本點，殖利率已來到 1.6% 左右的近一年新高位置。

鄭宇君指出，過去 20 年，美債殖利率在 3 個月內上升超過 65 個基本點，出現的機率僅 6%；以 2 周左右的短期時間內，彈幅達 35 個基本點，機率更低，只有 1.7%，顯示近期的殖利率強彈，為市場對通膨升溫與經濟成長上調產生的過度反應。

回顧過去經驗，金融海嘯後，當美債殖利率 2 周累計升幅超過 35 個基本點、同時爆發股債雙殺後，美國投資級債在 1~3 個月內走勢震盪，但後 6 個月明顯反彈，正報酬機率 83%，平均漲幅 1.4%；後 12 個月，正報酬機率進一步拉高到 100%，平均漲幅 6.4%。

鄭宇君表示，聯準會目前已透過信心喊話，強調不會縮減購債規模，維持超寬鬆立場不變，未來可能進一步採取扭轉操作方式，平抑長債利率，預料美債殖利率短線彈幅將會趨緩。因此近期債券價格回檔，將吸引對穩定息收有需求的投資人進場，美國投資級債券利差有機會收窄。

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