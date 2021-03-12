〈陸港盤後〉周期股走強 助上證指數小漲 恒生指數尾盤跳水下挫

陸股周五 (12 日) 主要指數小幅高開後走低，但此後在周期股發力下反轉向上，尾盤小幅收高，但周線仍走低，上證指數本周累跌 1.40%。

截至收盤，上證指數報 3453.08 點，漲 0.47%；深成指數報 13897.03 點，漲 0.22%；創業板指數報 2756.81 點，漲 0.37%。

Wind 數據顯示，北向資金全天淨買入 8.27 億元人民幣，其中滬股通淨買入 15.14 億元，深股通淨賣出 6.86 億元。

分析師認為，由於保守的 2021 年經濟成長目標，讓人擔心北京當局可能收緊政策，以壓抑偏高的估值，另一方面，基礎建設企業的漲勢，推動大盤今天收高。

港股今日則是高開低走，臨近尾盤時下跌加速。截至收盤，恒生指數跌 2.2%，報 28739.72 點，本周累計下跌 1.23%。科技股尾盤隨大盤走弱，恒生科技指數收跌 2.13%。

對陸股後市看法，東方證券認為，急跌後的強勁反彈往往會面臨一定賣壓，因此指數走勢可能反覆，但短期底部區域已經形成，利於投資人低接。在行業選擇上，無論是進出口數據還是企業貸款數據，都指向製造業景氣高企。

山西證券表示，由量價關係和日內走勢判斷，部分資金的抄底行為仍在持續。短期市場的恐慌情緒和基金贖回影響有望減弱，指數或迎來小幅反彈，建議投資者適當關注基本面良好，受情緒影響錯殺的標的。