〈三顧展望〉全年細胞治療收案量將超越去年 營運拚損平

三顧 (3324-TW) 拓展兩大細胞治療領域，其中，膝關節細胞治療截至今年 2 月底收案量已達 27 人，看好今年合作醫院擴大至 13 家後，今年收案量將超過 30 人；治療皮膚缺陷則將擺脫疫情陰霾，今年開始貢獻營收，兩大營運動能推升下，全年營運力拚損平。

膝關節細胞治療方面，三顧去年共同合作申請的醫院約 5 家，包括高雄義大、高雄榮總、彰基、花蓮慈濟與北醫，預計今年將再新增 8 家醫院，總計 13 家醫院。

三顧表示，台灣每年有超過 300 萬人有關節退化問題，其中 5 萬人需執行人工膝關節手術，市場規模達百億元，台灣也是繼日本後，亞洲唯二有膝關節細胞治療技術的國家。

據了解，膝關節細胞治療終端價約 80 萬元，三顧去年 6 月開始收案後，截至今年 2 月已收案 27 人，其中 18-20 人已認列營收，預計今年在收案量將超過 30 人，營收貢獻有望擴大。

治療皮膚缺陷部分，三顧的細胞治療技術主要修復皮膚皺紋、凹洞及疤痕等，包括臉部法令紋、臉部鬆垮等，據悉，治療皮膚缺陷一次療程定價約 75 萬元，三顧表示，去年受到疫情影響，雖然有收案但業績不如預期，不過今年將開始有顯著的營收貢獻。

法人認為，三顧膝關節細胞治療今年營收貢獻將優於去年，加上治療皮膚缺陷添營運新動能，以及費用、管銷控管得宜下，今年營運有望損平。

三顧 2 月營收 1.05 億元，月減 27.15%、年減 6.5%；累計前 2 月營收 2.5 億元，年增 2.4%。