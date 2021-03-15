【永豐期貨】金融及傳產類股輪動 台股呈現量縮整理

期貨走勢

台指期週一下跌 24 點至 16199 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 50.33 點，電子期逆價差擴至 - 2.71 點，金融期正價差縮至 2.67 點。現貨部分，三大法人賣超 27.64 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1245 口至 - 15579 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1446 口至 - 30305 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3384 口至 - 16005 口。

上週一美債殖利率飆升至 1.642%，壓抑科技股走勢，而統拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案，週期性股票上漲，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.9%，標普 500 上漲 0.12%，那斯達克下跌 0.59%，費半指數上漲 1.07%。台股今天呈現狹幅震盪整理，區間高低落差不到 80 點，盤中一度跌破 16200 點，加權指數終場小跌收斂跌幅，收 16249.33 點，權值股來看，台積電於盤下震盪，去年第 3 季現金股利將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金，但今天下跌 0.49%，收 611 元，大立光也無力撐盤，下跌 1.73%，收 3405 元，IC 設計族群較為強勢，聯發科上漲 0.89%，收 907 元，敦泰籍天鈺今天都攻上漲停。台股今天呈現量縮整理格局，而且出現科技股較弱，金融及傳產股相對較強的情形，資金流入金融傳產，呈現類股輪動，整體大盤未來要繼續上攻仍須有量能的配合。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16500 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.18。VIX 指數上漲 0.26 至 20.64。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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