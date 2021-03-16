中國A股還可買嗎？秒懂3大陸股關鍵

中國投資樣貌改變 跟過去不一樣了！

全球 2020 年發生劇變，投資市場也是大跌後急速反彈，從第二季開始，眾多經濟體出現 Nike 勾型反轉，以不到六個月時間反彈，甚至創新高，經濟處於復原階段的可能性比急速通貨再膨脹的情況為高，要想從中獲益，可選擇投資在增長較快的地區，中國便是不錯的考量。

除了經濟成長傲人之外，中國新科技、新經濟、新消費型態的崛起，已讓中國成為全球股市佈局中，不可或缺的板塊。尤其是看好受惠於十四五政策預期支持的領域，與基本面回溫的產業，例如大消費、科技創新自主與新能源等，使得中國經濟恢復狀況領先全球。2020 年中國 GDP 實際增速 2.3％，在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長。

中國市場具有五大動力，包括經濟刺激政策、家庭可支配所得逐年成長、35~44 歲勞動力將增加、年輕人消費與生活型態改變、以及科技數位化，將影響產業脈動，進而改變了投資生態。

舉例來說，疫情過後，中國政府祭出一系列的內需補助，高收入人群率先受惠，高端消費成長速度快速超越大眾消費，有助於高端白酒、高價電動車、高級家電等產業銷售成長。僅管在疫情影響下，高端消費市場相對不易受經濟拖累影響，不過在中國汽車補助政策與鼓勵電動車消費下，豪華車市佔率將逐步提升。

又如全球電子商務霸主莫過於中國，它在電子商務方面持續領先全球，預期 2020 年中國電子商務收入將高於美國逾一倍。尤其新冠肺炎疫情加速數位經濟轉型，更多人上網，網購、網遊、雲端服務、5G 等等新經濟股也備受重視，反彈力度最強，相對就有投資收息的價值。所以，中國股市產業指標股不再只是集中上證主板，中小創業板中，有更多具有未來性與獲利前景的科技公司嶄露頭角，吸引外資與機構法人用力買進，資金明顯轉向，更偏愛深圳股市。

從業績來看，去年第四季各板塊企業獲利持續復甦，然而，中小創板獲利增加比重卻是明顯較主板高。創業板去年全年維持業績高增長，基金持股亦有逐漸偏向增持創業板部位的趨勢。所以，中小板與創業板在去年分別創下 45% 與 65% 漲幅，漲贏多數金融市場板塊，在中國十四五規畫支持創新與轉型下，未來中小創板塊將吸引更多市場關注，成為投資的勝負關鍵。

券商研究報告分析更直指出，經歷過去五年的內部結構性調整，中國行業轉型後預估科技、消費將是未來 10 年股市表現的領頭羊；2016 年以來，中國成長五倍的股票，多有 65％來自消費與科技，推估未來科技和消費類兩大類產業仍為股市上漲之引擎。

陸股突破歷史高點 A 股表現可期

農曆年後的第一個交易日，滬深 300 指數盤中即突破 2007 年 10 月 5891.72 的高點，睽違 13 年後，以 5931 點再度刷歷史新高紀錄。

就過去歷史數據來看，富蘭克林華美投信分析指出，中國股市過往五次牛市平均漲幅超過 130%，不過，自 2019 年以來，滬深 300 指數才上漲 70% 不到，後續仍有不錯的上漲空間。因為券商預估 2021 年 A 股主要成分股仍有 15~20% 獲利成長空間，在假設估值不變前提之下，加上經濟數據逐步轉好，以及政策面、結構面、資金行情與價值面等諸多利多因素加持，今年中國 A 股有機會再度刷新紀錄，因此，對於今年中國股市表現仍樂觀以待。

也因中國股市前景佳，使得陸股備受法人青睞，北上資金持續大幅流入，2 月以來已超 1 月淨流入幅度，外資仍踴躍進場中國股市。不僅如此，2020 年為中國境內基金業的豐收年，中國境內主動型股票基金績效平均 45%，績效明顯跑贏大盤指數，基金展現超強吸金力，使基金規模快速增長，中國境內投資熱吸引內資持續湧入股市，所以，中國股市在內外資動能強勁及政策利多帶動之下，交易熱度及兩融餘額均維持在高檔，市場氣氛相對活絡，交易動能依然強勁。

佈局中國基金 A 股純度越高越好

雖然寬鬆政策將逐步退出，對近期漲多的股市帶來壓力，不過，聯準會已多次重申將維持寬鬆貨幣政策。農曆年後，由於貨幣寬鬆退場氛圍擴大，工業大宗商品價格上漲，帶動生產者物價指數升高，對於企業獲利與貨幣政策空間略有壓抑，市場預期在經濟復甦的推演下，寬鬆政策將逐步退出，對於漲多的股市將帶來一定的壓力。

不過，2021 年全球景氣逐漸邁入復甦階段，股市配置仍不可或缺。由於 2020 年中國經濟規模首次突破 100 萬億元，占全球 17％以上，中國的新經濟迅速崛起，中美獨角獸數量全球領先，中國 GDP 潛在漲幅 5％以上，是美國的 2 倍。因此，2021 年對於中國 GDP 成長仍可樂觀以待，不妨可將中國股市列入口袋名單，以享受新經濟、新科技及大消費所帶來的投資契機。

然而，春季躁動告一段落，富蘭克林華美投信提醒，要注意短線上，股市可能出現震盪整理，以時間消化前期快速上漲帶動的估值提升。例如前期領漲的互聯網、新能源、新能源車、在地過年等題材股都有回落，待時間消化估值壓力後，仍是 2021 年布局重點。至於前期表現較差的科技股，目前估值已先行整理到合理區間，而消費、醫藥、科技股等成長股業績復甦力道強勁。所以，近期市場以個股表現為主，關注基本面較佳但前期表現不出色的科技族群，及估值合理的消費族群，同時也要密切關注市場資金輪動，適時做出調整。

若想要趕搭 A 股投資契機，富蘭克林華美投信建議，選擇聚焦投資「A 股純度」越高的中國基金，因為預計中國 A 股 2021 年將呈現大 N 行走勢，A 股比重越高，越能追隨陸股多頭漲升行情，下半年高點可期。所以，投資人不妨利用動態式定期定額投資方式，逢低就單筆加碼，平時維持每月定時定額布局，或可跟隨富蘭克林華美投信每季公布的投資組合與建議，持續參與中國股市慢牛多頭向上的表現機會。

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