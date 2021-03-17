【永豐期貨】台積電貼息 台股下跌回測月線支撐

期貨走勢

台指期週三下跌 128 點至 16177 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 38.82 點，電子期逆價差擴至 - 2.09 點，金融期轉為逆價差 - 3.47 點。現貨部分，三大法人賣超 134.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2813 口至 - 10621 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 449 口至 - 27350 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3314 口至 - 16206 口。

週二美國聯準會展開為期兩天的利率政策會議，市場靜待 Fed 決策結果，美債殖利率從低點小幅反彈，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.39%，標普 500 下跌 0.16%，那斯達克上漲 0.09%，費半指數上漲 1.26%。台股今天逢結算日，早盤於平盤附近震盪，但尾中賣壓出籠，一度失守 16200 點關卡，終場加權指數下跌 0.6%，收 16312.98 點，跌破 5 日線，將回測月線。權值股來看，台積電今天除息，每股配息 2.5 元，但終場下跌 1.2%，收 604 元，呈現貼息，聯電下跌. 062%，收 48 元，拖累大盤走勢，而航運族群在可望逐步開放的情況下，今天相對抗跌。周四凌晨美國聯準會將公布利率決策，市場靜待聯準會最新的經濟預測及利率走向，短期也將影響市場關注的殖利率走勢，進而影響美股科技股走勢，台股短期也將受影響。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.19。VIX 指數下跌 0.7 至 18.46。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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