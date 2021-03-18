【鋒裕匯理投信】歐洲企業引領風潮，ESG投資價值浮現，未來潛力無窮!

源自歐洲，ESG 思潮已席捲全球!

ESG 完整的概念可追溯至 2004 年聯合國所發布之《在乎者即贏家 (Who Cares Wins)》報告，其後出現聯合國責任投資原則組織（Principles for Responsible Investment，簡稱 PRI），該組織之目的為協助並鼓勵投資者納入 ESG 至投資決策，是國際間扮演推動 ESG 的重要角色，而 2006 年首批簽署 PRI 的 28 家資產管理業者中，歐洲業者包辦 16 家，顯示歐洲資產管理業者在 ESG 議題上領先思維!

來自法國的鋒裕匯理是歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，截至 2020 年底，管理資產規模超過 2.1 兆美元，亦是引領 ESG 思潮、最早簽署 PRI 的歐洲業者之一，可謂資產管理界的 ESG 先驅者。鋒裕匯理長年致力於 ESG 投資領域，除了成立專責之 ESG 投資團隊逾 20 年外，集團首檔責任投資主題基金自 1986 年發行至今已有 35 年的歷史。由於 ESG 策略執行確實且完善，鋒裕匯理於國際性及區域性 ESG 認證獲獎無數，已連續 6 年榮獲聯合國責任投資評鑑最高評分 A+，創業界罕見 ESG 的 PRI 獲獎紀錄。目前鋒裕匯理 ESG 總資產管理規模超過 4,000 億美元，並在 2018 年時制訂一項 3 年 ESG 願景計劃，目標在 2021 年底前整合 ESG 投資流程於旗下所有基金，徹底實現完全 ESG 資產管理企業的理念。

顛覆思維 : ESG 兼顧績效與社會責任

過往，普遍大眾對於 ESG 的認知在於做好事但增加成本，對於投資績效的幫助不大，甚至是負向影響。然而，實際上投資採用 ESG 的好處不僅僅是符合社會責任而已，更能兼顧績效、規避風險。舉美國高收益債券為例，過去一年受到疫情挑戰，企業違約率揚升，傳統美國高收益債券違約率達 6.99%，然而美國 ESG 高收益債券違約率僅 1.54%。由此可見，投資納入 ESG 考量可大幅降低違約風險、減少資產減損的可能。此外，以美國某 C 民營監獄為例，由於其在社會責任 (S) 方面不斷傳出強制勞動、不人道待遇及不安全環境的負面消息，加上獄友攻擊監獄員工的事件頻傳，反映獄友待遇與環境惡劣，顯示公司治理 (G) 的成效不彰，因此 ESG 評分屢遭調降，公司債券價格亦逐漸下跌，與同類型服務類高收益債券指數的表現大相逕庭，由此顯示 ESG 是績效表現的領先指標。

政策支持 + 主流趨勢 : ESG 大有可為!

在經歷疫情催化下，ESG 議題逐漸浮上檯面，企業落實 ESG 政策受到關注，成為企業得以上擂台競爭的門票，也是搶得商機的關鍵。例如 : 鋒裕匯理於 2007 年發行鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票，成立至今 14 年，管理規模超過 26 億美元，為目前台灣境外註冊核備基金中，唯一以 ESG 為名之股票基金，聚焦投資 10 大專有 ESG 分類，以期長期回報穩健。除此之外，為因應市場狀況且符合 ESG 主流趨勢，鋒裕匯理亦在 3 月 8 日起募集全台第一檔納入 ESG 投資流程的美國高收益債券基金 - 鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，訴求在低利環境挑戰下，除了擁有高收益特質，亦期望藉由加入 ESG 元素，以降低違約風險，達到優化投資組合的效果。

除了企業 ESG 的執行外，政府的政策走向亦加深 ESG 概念的必要性。去年美國總統大選由拜登拿下勝利的一戰，而在多項拜登提出的政策中，以氣候變化政策最引人關注。拜登除了訴求重新加入《巴黎氣候協定》之外，還提議將斥資 1.7 兆美元投入綠色科技研發，以實現零碳排放的目標，可見拜登實踐綠色政策的決心。根據 GS research 指出，美國綠能年度預算將呈現倍數成長，特別是在再生能源與電力網路，預估成長 2 至 4 倍。而歐盟致力 ESG 實行同樣不落於人後，其不只著手於相關法規的擬定 (如: 課徵碳稅)，更編制未來 7 年社會責任預算高達 1.074 兆歐元 (約 1.29 兆美元)。

套一句箴言「有量才有價」，在政策推動與主流的驅動下，可見得 ESG 資產投資價值浮現，未來表現可期!

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基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用 (手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為債券型基金，主要投資於美國高收益債券。由於基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高，不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準(基金風險報酬等級由低至高區分 為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票風險報酬等級為 RR4、鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。依金融監督管理委員會規定，鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(下稱本基金) 投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額? 得超過本基金淨資產價值之百分之三十。該債券因較可能發生? 動性? 足，或因財務資訊揭露? 完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格? 透明導致波動性較大之風險。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等），雖然可? 用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交? 可能存在交? 對手之信用風險、? 動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法? 約的風險。本基金 N2 累積類型各幣別計價受益權單位及 ND 月配類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。

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