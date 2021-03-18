〈陸港盤後〉聯準會寬鬆承諾不變 陸、港指數齊揚逾1%

FOMC 會後如預期維持利率不變以及鴿派言論，加上美元匯率回貶，帶動 A 股延續前一天反彈走勢，週四 (18 日)A 股三大股數開高走高，非鐵金屬、半導體類股領漲，而近期跌深的基金熱門概念股也跟進反彈，白酒類股中龍頭貴州茅台上漲約 2%，推升指數進一步震盪走揚。

不過 A 股成交量能依舊沒有太大起色，保持在 7000 億的水準，今日滬深兩市合計成交金額 7367 億人民幣，比前一個交易日上漲 3%。

港股方面，聯準會維持利率不變，並上修 GDP 與通膨預期，加上聯準會主席鮑威爾暗示 2023 年底前不會升息，即便美國 10 年期公債殖利率攀升，一度逼近 1.69%，但美股未受到影響，利多帶動港股今日開高後保持在高檔震盪。

不過尾盤時段因美國 10 年期公債殖利率在亞洲時段突破 1.7% 大關，創去年 1 月以來新高，市場賣壓出籠，導致港股自高點下滑，漲幅縮減。

科技股中，阿里巴巴 (9988-HK) 大漲約 5%、舜宇 (2382-HK) 因業績優於預期股價跳漲逾 9%、美圖 (1357-HK) 則加碼虛擬貨幣，股價狂飆 10%。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.51%，報 3463.07 點；深證上漲 1.12%，報 13963.92 點；創業板指上漲 1.65%，報 2748.73 點。恆生指數則上漲 1.28%，報 29405.72 點、恆生科技指數則上漲 1.19%，報 8676.33 點。

北向資金進出方面，週四北向資金買超人民幣 33.15 億元，已連續八個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 19.59 億元，深股通買超人民幣 13.56 億元。

法人觀點

財信證券認為，由於市場資金在各個類股之間遊走，如碳中和、基金熱門股、景氣循環股等，但因缺乏持續性，所以建議投資人勿追高。而在全球經濟復甦之下，預計未來 1～2 季，景氣循環類股的表現將優於基金熱門股。短期操作建議逢低買進非鐵金屬、煤炭、鋼鐵及低估值的銀行、保險等族群。



