【永豐期貨】台積電貼息鴻海接棒 台股收復五日線

期貨走勢

台指期週四上漲 58 點至 16235 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 52.84 點，電子期逆價差縮至 - 1.71 點，金融期逆價差擴至 - 6.73 點。現貨部分，三大法人買超 143.96 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2 口至 - 10619 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 636 口至 - 26714 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1420 口至 - 14786 口。

週四美國聯準會公布 3 月利率會議結果，維持基準利率走廊在 0%-0.25% 區間不變、維持每月購買 1200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券，通膨預期提高，並暗示 2023 年底前都不會升息，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.58%，標普 500 上漲 0.3%，那斯達克上漲 0.4%，費半指數上漲 1.22%。台股今天早盤上逾百點，最高一度來到 16410 點，但盤中賣壓出籠使漲幅收斂，加權指數終場上漲 0.44%，收 16287.84 點，收復五日線。權值股來看，台積電早盤平盤開出後震盪，終場下跌 0.33%，收 602 元，仍為貼息，鴻海延續漲勢，上漲近 3%，續創近 11 年來新高，大立光也漲逾 2%，帶領大盤走高。台股短期上方仍有壓，台積電近日走勢也較疲軟，短期市場也將持續關注美債的殖利率走勢，將進而影響美股科技股走勢，台股短期也將受影響。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.19。VIX 指數下跌 1.72 至 16.74。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。