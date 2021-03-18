【安聯投信】安聯投信 主動式基金大贏家

勇奪「2021 晨星最佳基金獎 (台灣) 暨 Smart 智富台灣基金獎」四大獎

「2021 晨星最佳基金獎 (台灣) 暨 Smart 智富台灣基金獎」得獎名單公布，作為全球主動式基金與退休資產管理領導品牌的安聯投信，再度勇奪四項大獎，成為今年主動式基金的大贏家。

安聯投信延續 2020 年的亮眼成績，同樣在主動式基金獎項以及團體研究獎部分都有獲獎；而能有這樣的成績，凸顯出安聯投信主動投資、在地研究的優勢，即使在全球歷經 2020 年疫情的衝擊與挑戰，仍能在這樣機會與風險並存的環境中，做好風險控管、又掌握契機，考驗團隊的操盤能耐。

動式基金獎項方面，安聯投信以「安聯收益成長基金 - AT 累積類股（美元）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 」、「安聯中國策

略基金 - 新台幣與「安聯四季豐收債券組合基金 - A 類型（累積）- 人民幣 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)」分別獲得全球多元資產型基金獎、大中華股票型基金獎、全球債券型組合式基金獎等三項大獎。

其中，「安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」是三度獲頒晨星最佳基金獎(台灣) 暨 Smart 智富台灣基金獎、「安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)」則是二度拿下晨星最佳基金獎(台灣) 暨 Smart 智富台灣基金獎。

在團隊研究獎部分，安聯投信則是拿下 2021 年「Smart 智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎，而也是安聯投信二度獲得「Smart 智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎的肯定；此次得獎彰顯安聯投信固定收益團隊透過包括債券組合式基金、債券直投基金以及另類債券等多元策略，中西合璧，在低利率、找收益的環境下，藉由更多元且另類的策略，滿足在地投資人需求。

安聯投信透過集團豐富的全球研究資源為後盾，以風險管理作為 DNA，結合國際集團視野與在地優勢，培育在地專業投資團隊有成，為投資人創造出超額報酬，歷年來屢屢獲得基金大獎的肯定。

以這次獲獎的「安聯收益成長基金 - AT 累積類股（美元）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」為例，安聯收益成長投資團隊所打造的收益成長策略，以跨越傳統資產配置的創新黃金比例著稱，結合高收益債、成長股和可轉債三強資產，歷經市場多空考驗，更曾榮獲 2015《亞洲資產管理雜誌》台灣區最佳創新產品獎。

安聯收益成長投資策略早在 2007 年問世，先是推出美國境內版，四年後推出國際版以滿足更多需求，2014 年引進台灣，2018 年更於台灣境內推出台幣、人民幣等幣別。「投資簡單些、波動少一些，同時也可提供相對穩定的配息，不須太過擔憂市場波動」的客戶心聲，為安聯收益成長策略的重要推手。

今年獲獎的安聯中國策略基金，之所以勝出，除了彰顯投資團隊的選股智慧與操盤能耐，投資團隊提早看到市場趨勢、並將策略調整為高度聚焦 A 股的定位，亦為該基金今日的表現埋下種子。

二度拿獎的安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)，是一檔成立超過十年的老字號基金，歷經市場多空歷練，策略上多空靈活調整，同時搭配避險策略抗震。布局上以債息為先，投資於複合高息債券，降低單一券種風險來源，重視風險控管並採取避險工具，應對債券投資可能面臨信用、利率及匯率風險。

【安聯投信 獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。