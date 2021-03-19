【永豐期貨】電金傳權值股倒地 台股失守月線

期貨走勢

台指期週五下跌 225 點至 16010 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 60.24 點，電子期逆價差擴至 - 2.9 點，金融期逆價差縮至 - 0.73 點。現貨部分，三大法人賣超 403.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 517 口至 - 11136 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 679 口至 - 27393 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1526 口至 - 16312 口。

週四十年期美債殖利率飆升，自去年 1 月來首度升破 1.74％達 1.75％，創 14 個月來新高，1 個月前還在 1.3％的低點，市場股債雙殺，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.46%，標普 500 下跌 1.48%，那斯達克下跌 3.02%，費半指數下跌 4.24%。台股今天連同亞股跳水，電子傳產權值股遭拋售，護國神山也失守 600 元關卡，最低來到 16022 點，終場前最後湧入大量，加權指數下跌 1.34%，收 16070.24 點，失守月線，成交量放大，週線收黑。權值股來看，台積電連日走跌，呈現貼息，下跌 1.8%，收最低 591 元，鴻海終止連日的漲勢，今日下跌逾 4%，收 123.5 元，金融及傳產類股也疲軟，台塑、台化下跌 2-3%，金控雙雄跌逾 1%。台股短期上方仍有壓，電子股無力撐盤，短期市場將持續關注美債的殖利率走勢，而今天為四烏日，波動恐加劇，投資人宜做好停損及停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.01。VIX 指數上漲 1.31 至 18.05。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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