【永豐期貨】權值股回神撐盤 台股收復月線關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 127 點至 16137 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 52.22 點，電子期逆價差縮至 - 1.76 點，金融期逆價差擴至 - 5.77 點。現貨部分，三大法人賣超 24.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2523 口至 - 8613 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2440 口至 - 24953 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2241 口至 - 14071 口。

上週五美國聯準會宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，較寬鬆的銀行槓桿規定 3 月底到期終止，10 年期美債殖利率日前曾升至 1.75％的 14 個月高點，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.71%，標普 500 下跌 0.06%，那斯達克上漲 0.76%，費半指數上漲 1.18%。台股今天震盪走高，早盤遇壓一度跌破萬六關卡，但權值股回穩撐盤，帶領大盤黑翻紅，收復月線及 10 日線，加權指數終場上漲逾百點，收 16189 點。權值股來看，台積電早盤一度跌破季線，但低接買盤近駐，終場小漲 0.3%，收 593 元，聯電呈現跌深反彈，終場上揚 4.6%，收 48.2 元，另外航運股表現亮眼，其中陽明、長榮、萬海也都亮燈漲停。整體來看，預期台股仍呈現高檔震盪整理，多空還是要觀察外資對於台股的態度，及國際股市變化而定，並持續關注美債殖利率的走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.01 升至 1.13。VIX 指數下跌 0.29 至 17.76。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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