【百達投顧】木材、紙漿價格火熱 林木主題投資具四大支撐

受到供給受限而需求強勁影響，通膨風吹向木材與紙漿，今年以來期貨價格雙雙大漲。百達投顧指出，林木主題投資受惠商品價格上漲、具實質資產抗通膨特性，以及永續環境等多元題材，加上價值面相對便宜，是今年原物料投資不可錯過的題材。

木材、紙漿期貨雙雙上漲

木材期貨價格在 3 月中創下歷史新高 1,045 美元，上海紙漿期貨價格也從年初的每噸約人民幣 5,000 元上升至 7,000 元以上。金融市場持續反應通膨迅速回升的可能性，包含新屋開工數、建築許可、現有房屋銷售的數據都非常強勁，箱板紙、歐洲原木掛面紙板價格也均上揚。

百達 - 林木資源基金是目前全球唯一主動操作的林木主題共同基金。在晨星基金分類上屬於產業型天然資源基金，截至 2021 年 2 月底，一年、二年、三年的投資績效均居台灣核備同類基金前四分之一，在天然資源基金之中表現相當優異。

百達 - 林木資源投資團隊指出，林木相關題材可以大致區分為三大類，林地、木類（木頭產品、建商）、紙類（箱板紙、包裝用紙、紙漿、衛生用品、紙）。美國房市強勁與木材期貨價格上漲，提高市場對於木頭產品公司獲利與現金流的期待；紙漿價格上漲，則使得歐洲與拉美的紙漿廠受益。

電子商務 + 減塑風潮 紙箱需求不斷增長

百達 - 林木資源投資團隊認為，美國住房市場的長期多頭趨勢料將持續，由於 Covid-19 期間住房需求僅被推遲，並沒有消失，被壓抑的需求將強勁地反彈；但產出卻受限於生物成長的因素，對木材價格造成中期的上漲壓力。在紙漿的部分，則因為電子商務強勁增長碰上減塑風潮，需要使用更多的紙箱包裝與運輸，推動箱板紙與紙質包裝品（例如用紙盒取代保特瓶）需求不斷增長。



林木題材四大支撐 供不應求 + 永續環境 + 實質資產 + 價值便宜

百達投顧指出，除了傳統原物料基金會考量的供給需求因素之外，林木仍有幾個獨特的特性，在當前環境下具有吸引力。今年市場高度關注 ESG 與永續投資機會，林木能夠透過光合作用吸收二氧化碳排出氧氣，本身即具有減碳概念，另外，林木相關公司的服務能夠幫助民眾與公司追求 ESG，例如環保包裝罐、天絲或是莫代爾製作衣服或床單取代聚酯纖維、木作建築的 CLT 工法取代不環保的水泥等。在全球政府擴大經濟刺激措施之後，景氣回溫也令金融市場開始關注通膨議題。林木有一部份投資於林地，具有實質資產概念，因此也能夠滿足尋求實體資產的投資者。這些都是傳統原物料基金比較難見的特性。

從價值面來看，全球股市屢創新高而債券利率處於歷史低檔不遠，不論是傳統的股市與債市都不容易找到便宜的標的。但百達 - 林木資源投資團隊估算，目前上市林地公司的土地資產相對於私募股權所持有的土地，具有 20-30% 的折價程度，具有價值調整的回升空間。

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