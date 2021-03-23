【永豐期貨】台股開高走低翻黑 守月線呈震盪格局

期貨走勢

台指期週二下跌 18 點至 16119 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 58.59 點，電子期逆價差擴至 - 3.69 點，金融期逆價差縮至 - 0.93 點。現貨部分，三大法人賣超 80.21 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 670 口至 - 7943 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1024 口至 - 25977 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1489 口至 - 15560 口。

週一傳出拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫，包括基礎設施和氣候變遷在內的新法案，另外美債殖利率下降，科技股領軍上攻，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.32%，標普 500 上漲 0.7%，那斯達克上漲 1.23%，費半指數上漲 2.2%。台股今天開高走低，早盤一度上漲至最高 16351 點，但隨後賣壓出籠，指數紅翻黑，終場加權指數下跌 0.07%，收 16177.59 點，仍守在月線之上。權值股來看，台積電盤中一度攻上 603 元，但終場收斂至平盤附近，收 594 元，聯發科和國巨皆開高走低，都有逾 1% 的跌幅，分別收 870 元及 554 元，而昨天表現亮眼的航運股，包括陽明、長榮都開高走低且爆量下殺。短期台股仍處呈現高檔震盪格局，月線呈現下彎，上檔賣壓仍沈重，未來台股走勢還是要看外資的態度，及近期國際股市走勢而定，並持續關注美債殖利率的走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 降至 1.09。VIX 指數下跌 0.06 至 17.7。整體選擇權籌碼中性偏空。 (永豐期貨研調)



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