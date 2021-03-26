【永豐期貨】台積電回神領軍上攻 台股周線翻紅

期貨走勢

台指期週五上漲 255 點至 16285 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 20.88 點，電子期逆價差縮至 - 0.94 點，金融期逆價差擴至 - 5.19 點。現貨部分，三大法人買超 253.12 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 3325 口至 - 4782 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 2270 口至 - 22835 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2147 口至 - 12783 口。

週四拜登首場正式記者會登場，他將疫苗目標提高一倍，對美國經濟發展保持正向樂觀，美股自連續兩日跌勢中反彈，四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.62%，標普 500 上漲 0.52%，那斯達克上漲 0.12%，費半指數上漲 0.2%。台積電今天回神，帶領台股上攻，指數開高走高，一度大漲逾 250 點，收復月線關卡，加權指數終場上漲 1.53%，收 16305.88 點，台股週線翻紅。權值股來看，台積電前兩個交易日受英特爾消息而下跌，今天股價開高走高回神，上漲 2.61%，收 590 元，聯電亦上漲 2.26%，最高一度衝上 50 元大關，此外面板產業及 IC 設計族群表現皆亮眼。外資近期賣多於買，但隨著季底到來，可以期待內資作帳行情，台股今天帶量站上短期均線，中、長期均線呈多頭排列，預期指數將於月線上下震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 升至 1.28。VIX 指數下跌 0.75 至 17.31。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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