【鋒裕匯理投信】ESG投資停看聽 : 掌握4大要素，ESG投資好簡單!

在 ESG 浪潮席捲全球的同時，如何評估 ESG 價值及挑選 ESG 標的成為時下投資不可不知的關鍵。鋒裕匯理建議投資人在挑選 ESG 產品時，掌握「大」、「好」、「真」、「穩」四大要素，參與 ESG 投資變得更簡單。

選『大』品牌 : 鋒裕匯理歐洲最大資產管理，ESG 規模逾 4 千億美元

來自法國的鋒裕匯理是歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，截至 2020 年底，管理資產規模超過 2.1 兆美元，亦是引領 ESG 思潮、成為最早 (2006 年) 簽署聯合國責任投資原則 (PRI) 的投資經理人之一，可謂 ESG 先驅者。鋒裕匯理 ESG 總資產管理規模超過 4,000 億美元，旗下擁有綜合型及主題型 ESG 投資策略、低碳排放、社會影響、綠色債券等豐富完整的責任投資策略。近年來鋒裕匯理在 ESG 領域的強大優勢更吸引國際組織積極與其合作並引領趨勢，例如在 2018 年鋒裕匯理與世界銀行集團旗下的國際金融企業 (IFC) 發行全球最大的綠色債券基金專注投資全球新興市場，2019 年與亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB，簡稱亞投行) 合作管理亞投行的亞洲氣候債券投資組合，2020 年於法國發行首檔社會影響債券基金等等。

選『好』品質 : 鋒裕匯理 ESG 責任投資獲獎無數

由於鋒裕匯理的 ESG 策略執行確實且完善，因此在國際性及區域性 ESG 認證獲獎無數，獲得英國永續投資暨金融協會 (UKSIF)、法國標準化聯盟(ANFOR) 及責任投資獨立研究 (IRRI) 等獨立機構之責任投資相關獎項肯定。在眾多得獎項目中，值得表彰的是鋒裕匯理已連續 6 年榮獲聯合國責任投資評鑑最高評分 A+，創業界罕見 ESG 的 PRI 獲獎紀錄，而在 2020 年於 PRI 所有評鑑項目全數獲得最高評等 A + 的榮耀。由此顯示，鋒裕匯理對於責任投資發展不遺餘力，堅持好品質來自多項認證的肯定。

選『真』正 ESG : 鋒裕匯理 ESG 執行快速又確實

鋒裕匯理於 2000 年於巴黎總部設立專責的 ESG 團隊，結合內部分析研究及多家專業第三方評級資訊，每個投資標的皆經過層層嚴苛的評分機制，才給予各債券發行人相對應的 ESG 評級，評級根據 ESG 品質差異將落於 A 至 G 等級 (A 等級為最高、G 等級為最低)。在做投資決策時，經理團隊除了排除 ESG 評級相對落後者，例如 G 等級之標的絕不投資之外，也會排除煤礦，菸草等爭議產業之投資。

鋒裕匯理在 2018 年制訂了三年內達成的 ESG 願景計劃，目標在 2021 年底前 100% 整合 ESG 投資流程於旗下所有基金，徹底實現完全 ESG 資產管理企業的理念，因應歐盟 ESG 永續金融揭露規定 (Sustainable Finance Disclosure Regulation，簡稱 SFDR)，鋒裕匯理迅速完成旗下基金納入 ESG 於投資管理流程，或追求超越基金參考指標的平均 ESG 評級(Beat the Benchmark) 之外，針對旗下符合 "深綠"(Deep Dark Green)定位的基金產品，更依據歐盟 SFDR 第九條規定明確載入基金公開說明書之投資目標之中。

選『穩』健投資 : 鋒裕匯理專注 ESG 永續投資、始終如一

鋒裕匯理相當重視責任投資，長年致力於 ESG 投資領域，集團首檔責任投資主題基金自 1986 年發行至今已有 35 年的歷史。在 2006 年簽署聯合國責任投資原則 (PRI) 後，鋒裕匯理於 2007 年即發行鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票，該基金即為鋒裕匯理系列基金中符合 "深綠" 定位的基金之一，主要分散投資於獨家的十大 ESG 分類，分類中不僅包含與環境息息相關的水資源、污染防治、乾淨技術及替代能源等，亦考量公司的 ESG 承諾、健康生活及科技效率與智能等，兼顧生態保護與 ESG 議題，不押注或偏廢各項 ESG 類別，以追求基金長期穩健表現、波動較同類型全球股票基金低，為參與 ESG 投資的優質標的。此外，鋒裕匯理投信最近亦募集成立台灣首檔納入 ESG 投資流程的美國高收益債券基金 - 鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，在目前低利環境下，除了擁有吸引人的殖利率，亦透過加入 ESG 元素降低違約風險，達到追收益與降風險的雙重效果。

本文提及基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (https://www.amundi.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站 (https://www.amundi.com.tw)。

基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用 (手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為債券型基金，主要投資於美國高收益債券。由於基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高，不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分 為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票風險報酬等級為 RR4、鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。依金融監督管理委員會規定，鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(下稱本基金) 投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。該債券因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等），雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。本基金 N2 累積類型各幣別計價受益權單位及 ND 月配類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。