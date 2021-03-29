建設公司董座助學無數 拍公益微電影為社會注入正能量

桃園大和建設機構於 110 年 3 月 27 日舉辦《公益微電影 2 冬日的暖陽》開鏡儀式。此片由新星導演徐仲彥執導拍攝，大和建設繼 108 年首部微電影《最美麗的風景》之後，再次藉由微電影為社會注入正能量。

大和建設董事長何溪明指出拍攝微電影的初衷起源於自己白手起家時與創業的過程當中有許多貴人相助，發願在有能力之時可以用自己的力量來回饋社會，目前何溪明董事長自己出資針對全國重點高中、高職、大學及護理學院、醫學院設立獎勵學金與救助金來資助弱勢家庭的高中生與醫護學生，時間已長達七、八年之久。

在首部微電影《最美麗的風景》，就是何溪明董事長體認到弱勢的學童因為上一代的關係而無法安心就讀，希望透過愛的故事來勉勵年輕學子可以藉由知識的力量改變家裡與自身經濟環境，不因為家庭環境的關係而失去求學動力。

而這次《公益微電影 2 冬日的暖陽》內容講述某醫院院長的真人真事改編。「大和建設機構」何溪明董事長因深受院長其不因金錢誘惑及堅持從醫的初衷、對自身醫術的要求精進並對病患仁心仁術的醫德、視病猶親的信念等等而感動欽佩，故將其故事翻拍成微電影，藉由此片向所有醫護同仁致敬，並期許社會能給予醫護人員更多的體諒與包涵，減少不必要的醫療糾紛。本片《冬日的暖陽》預計年中上線。

另外大和建設機構自 110 年開始，舉辦「第一屆大和獎《愛．傳承》微電影徵 選」，於今年 2/28 截止日收到約 170 件作品，目前已進入到人氣獎票選階段， 誠摯邀請大家一起領略參賽者想傳承給大眾的愛，並投下珍貴的一票。

投票網站：https://contest.bhuntr.com/tw/DAHOaward_1st/

「第一屆大和獎《愛．傳承》微電影徵選」預計於 4/17 舉辦頒獎典禮，歡迎大家共襄盛舉。

本次的大和獎獎項也都由何溪明董事長個人贊助： 1. 校園組：金獎獎金 10 萬、銀獎 6 萬、銅獎 3 萬、佳作共 5 名獎金各 1 萬、人氣獎 1 萬。 2. 社會組：金獎獎金 20 萬、銀獎 10 萬、銅獎 6 萬、佳作共 5 名獎金各 2 萬、人氣獎 1 萬。投票請搜尋第一屆大和獎微電影及劇本徵選，或上大和建設機構官網最新消息查詢。最新消息：http://www.da-ho.com.tw/news