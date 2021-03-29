【安聯投信】新興市場及亞洲不含日本股市資金動能穩健

上周油價波動、歐美疫情反覆等雜音持續干擾市場，但政府堅持對經濟的強力支持仍對市場帶來支持，全球主要股市上周漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周拉丁美洲、已開發歐洲及美國等地股市資金呈現淨流出狀態，包括全球新興市場、亞洲不含日本及新興歐非中東等地股市迎來資金淨流入，其中新興市場股市淨流入資金約為 12.25 億美元，動能穩健。

安聯投信表示，上周在歐洲疫情似有再起之勢、德國延長封鎖措施，蘇伊士運河貨輪擱淺打亂全球貨運並影響油價等雜音干擾下，股市波動明顯，不過隨著對美債殖利率走升的擔憂逐漸減緩、美國總統拜登記者會強調將加速疫苗施打，及聯準會重申以貨幣政策支持經濟的堅定態度等仍對市場帶來激勵，部分股市表現仍強勁，美股包括標普、道瓊及費半於 26 日皆有不俗漲幅，其中標普再次創下歷史新高，終場收於 3,974.54 點，逼近 4000 點大關。

觀察全球股市，道瓊歐洲 600 指數單周小幅走揚近 1%；亞洲股市則是漲跌互見，日本東證與日經均有較明顯跌幅，中國滬深指數單周小幅收紅，走勢較過去數周略為穩定，台灣加權指數單周則是上漲約 1.47%，為亞太地區股市表現相對較強勁者。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，近來隨著油價明顯走高，加上去年同期基期較低因素，短期內通膨可能升高，公債殖利率也可能持續走揚，市場對政府貨幣政策預期可能有所改變，並影響對風險性資產的評價，進而造成短期內市場出現波動。

謝佳伶指出，綜觀當前全球經濟體，美國不但仍為其中基本面穩健、政策寬鬆彈性的市場，且在近幾個月政府持續加速施打疫苗下，施打進度也為歐美已開發國家中相對快速者，有望在夏天前接種約 60-70% 人口，達成群提免疫，加速經濟復甦動能，並有利美國相關資產後市表現。

謝佳伶表示，來自經濟復甦、消費需求上升及企業獲利的增加等正面因子皆可望支持風險性資產上揚，加上美國企業多執全球產業牛耳，多數企業今年生產力、毛利均可望提升，預期美股於 2021 年有望提供高個位數到低雙位數的報酬；舉例來說，雖當前包括疫情、通膨及地緣政治等雜音未除，但美股如標普及道瓊等指數近期仍展現韌性、續創新高，故在資產配置上，仍建議應持續納入美國強勢股票資產，作為驅動資產上揚動能。

展望 2021 年，在經濟復甦、景氣回升的大前提下，美國成長股與景氣循環股都有望輪流表現，投資布局上建議應持續參與長期結構性成長如 AI、5G、電子商務、清潔能源、健康醫療等族群，在出現拉回時伺機適量布局，同時也可留意評價較低、有望受惠於景氣回升的循環股，把握成長與轉機兩大契機。

在台股方面，安聯投信表示，過去一周台股受到外資賣超、國際半導體產業消息干擾，指數持續在萬六附近震盪，不過隨著重要權值回穩、漲價題材發酵、部分傳產類股轉強以及美股走揚激勵，外資也於 26 日轉賣為買，終場重新站回 16300 關卡，並收復所有均線。

對於近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期因美國 10 年期公債殖利率驟升引發的通膨疑慮數度牽動市場情緒並造成較大波動，但也隨著該殖利率的回落，以及在政策刺激下持續回溫的景氣與經濟基本面正向表現支撐下，市場對經濟復甦已逐漸達成共識，殖利率對股市波動影響有望逐步緩解，在投資上也可回歸基本面，建議可布局有望受惠景氣回升的解封概念傳產族群，以及如晶圓代工、載板及面板等電子漲價題材。

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