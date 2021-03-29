【永豐期貨】台積電領軍收復失地 台股創收盤新高

期貨走勢

台指期週一上漲 123 點至 16408 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 67.97 點，電子期逆價差擴至 - 3.68 點，金融期逆價差擴至 - 8.35 點。現貨部分，三大法人買超 109.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2394 口至 - 2388 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 2494 口至 - 20341 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3121 口至 - 9662 口。

上週五市場對拜登政府的疫苗目標保持樂觀看待，加上 Fed 鬆綁銀行配息、庫藏股限制，金融及科技股領軍反彈上攻，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.39%，標普 500 上漲 1.66%，那斯達克上漲 1.24%，費半指數上漲 4.95%。台股今天開高走高，台積電連續 2 天回神領軍，傳產及金融權值股亦助攻大盤，最高來到 16520 點，加權指數終場收斂上漲 1.04%，收 16475.97 點，創收盤新高。權值股來看，台積電一度重回 600 元關卡，終場上漲 1.53%，收 599 元，鴻海於盤上震盪，上漲 1.58%，收 128.5 元，大立光及聯發科開高走低，小跌作收，面板及 IC 設計族群則表現續強。整體來看，隨著全球疫苗接種，市場對經濟復甦樂觀看待，上週殖利率走高的反應暫時淡化，台股站穩各均線之上，若外資持續回頭買超，台股有機會再挑戰新高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.42。VIX 指數上漲 1.36 至 18.67。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。