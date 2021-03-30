【瀚亞投信】M&G：2021年是新興市場債券好年

受到新冠肺炎疫情影響，用多事之秋來形容 2020 年的金融市場再符合不過，新興市場也不例外。展望接下來債券市場，M&G 投資認為，無論從全球總體經濟角度，或者從上至下的投資策略來看，都充滿成長題材跟機會，2021 年對新興市場債券來說是個好年。

根據 IMF 預估，全球在 2021 年及 2022 年，實質 GDP 都有機會出現亮眼的正增長，看好金融市場也將因而受惠。其中新興市場 GDP 在 2020 年衰退得最少，僅 - 2.4%，低於全球的 - 3.5% 與成熟國家的 - 4.9%。展望今年及明年表現，新興市場分別有高達 6.3%、5% 的 GDP 年增率預估，同樣優於全球跟成熟國家。

M&G 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人克禮欣（Claudia Calich）表示，從新興市場經濟成長來看，因為疫苗的進展，將創造出有利資產類別的環境，也看到全球經濟復甦的動能。轉佳的經濟增長亦將進一步轉化成更好的財政結果、稅收的提高，與更高的消費和出口，這些因素都將促使新興國家資產負債開始穩定並且改善。

克禮欣指出，全球貨幣政策將會保持相對寬鬆一段時間，鑑於許多經濟體仍處於產能過剩狀態，預計短時間內不會有太大的通脹壓力，甚至近期在某些新興市場看到的通脹可能是短暫的。新興國家央行現階段並沒有太多的降息空間，大多數都還在觀望經濟數據表現。然而最終這些貨幣政策跟政府刺激方案，都將成為新興國家債券的支撐。

就投資區域來看，克禮欣看好亞洲國家相對於其他地區表現更好，主因與其他一些地區相比，亞洲各國在遏制新冠疫情方面更有效率，因此封鎖次數更少，進而幫助這些亞洲國家經濟反彈的更快。除此之外，受惠全球因為經濟增長，帶動商品需求部分南非國家以及歐洲發展中國家有機會從中受惠。較不看好拉丁美洲國家債券，主因新冠疫情相對嚴重，拖累經濟衰退，同時資產負債表相對偏高。

M&G 投資認為，全球經濟陸續上軌道，在今年及明年都可望交出樂觀成長的情況下，新興市場表現更優於其他地區，加上相對高的殖利率以及利差收斂空間，看好新興市場債券今年及明年的投資機會。

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)（M&G Investment Funds(1)）、M&G 投資基金 (3)（M&G Investment Funds(3)）、M&G 收益優化基金（M&G Optimal Income Fund）與 M&G (Lux) 投資基金 (1)（M&G (Lux) Investment Funds (1)）旗下之子基金，M&G 投資基金 (1) 、M&G 投資基金 (3) 與 M&G 收益優化基金為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，M&G (Lux) 投資基金 (1) 係依盧森堡 UCI 法律第 I 部分規定而設立之可變資本投資公司，授權法人董事 M&G Securities Limited 指定瀚亞投資 (新加坡) 有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券 。

本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。

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