【永豐期貨】台積電回神上攻 靜待本週非農數據

期貨走勢

台指期週四上漲 126 點至 16549 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 22.28 點，電子期逆價差縮至 - 0.22 點，金融期逆價差擴至 - 6.27 點。現貨部分，三大法人買超 174.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1106 口至 - 2606 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1563 口至 - 19816 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1061 口至 - 5864 口。

白宮週三發布美國就業計劃，宣布一項超過 2 兆美元的基礎建設計劃，並計畫 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率從原先的 21% 提高至 28%，美股四大指數僅道瓊收黑，道瓊下跌 0.26%，標普 500 上漲 0.36%，那斯達克上漲 1.54%，費半指數上漲 2.64%。台股今天開盤即大漲逾百點，最高衝上 16602 點，創歷史新高，台積電回神站回 600 元關卡，資金流回電子族群，加權指數終場大漲 0.85%，收 16571.28 點，寫收盤新高，週線連二紅。權值股來看，消息傳台積電明年將取消折讓優惠，並計畫三年內再投入 1000 億美元擴產，終場大漲逾 2%，收 602 元，鴻海股價續弱，財報利空影響，跌幅超過 2%，收 121.5 元。台股清明連假前創高，但指數位居歷史高點，加上這週將有非農數據，市場觀望氛圍轉濃，短期指數上檔仍有一定壓力，短期預期呈高檔震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.27。VIX 指數下跌 0.53 至 17.1。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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