【安聯投信】基建計畫激勵 美股資金動能穩居全球之冠

美國總統拜登公布最新基建計畫，計畫藉由推動多項先進產業維持美國領先地位，美國股市受激勵表現正面。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球股市皆迎來資金淨流入，其中美國股是以 100.6 億美元的淨流入資金較前一周動能大幅改善，穩居全球股市吸金冠軍。

安聯投信表示，上周雖因避險基金斷頭對美股資股一度帶來波動，但在美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖的正向利多下，美股走勢迅速回穩，包括科技、金融及能源股等輪流有所表現，包括道瓊及標普 500 兩大指數在過去一周雙雙再次創下歷史新高，在 3 月單月漲幅分別來到超過 6% 及 4% 之譜，其中標普 500 更是首度突破 4000 點大關，表現強勁。

觀察上周全球股市表現，道瓊歐洲 600 指數受到美股激勵單周漲幅來到 2.28% ，亞洲包括日本日經、東証、中國滬深、香港恆生及台灣加權指數等皆收紅，MSCI 全球新興市場單周也有約 2.22% 漲幅，全球股市多呈量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，觀察近期美股強勁表現，可發現雖然美債殖利率仍呈高檔震盪格局，但由於市場對於通膨的預期已開始接受，相關利空也已逐漸被消化及反應，接下來市場表現應將逐漸回歸包括經濟成長、企業獲利、財報表現及展望等基本面因素。

從總體經濟來看，謝佳伶指出， 在疫苗施打加速、刺激法案逐漸明朗的狀況下，全球經濟持續溫和復甦；根據美國聯準會於 3 月中利率決策會議最新預估指出，美國 2021 年 GDP 成長率有望來到 6% 以上，較去年 12 月預估的 4% 再行上修，並有望高於包括日本、英國以及歐元區等地，在已開發市場中重掌經濟成長龍頭。

從企業獲利的角度來看，謝佳伶表示，跟隨著經濟復甦的腳步，如 Factset 等多個調研機構於近期對美股企業獲利成長的預測也多正向，包括對於不論是景氣循科技成長的工業、原物料、金融、資訊科技及健康醫療等產業的成長預測皆持續較前值改善，其中對於標普 500 指數企業平均的成長預估也已來到接近 25% 的水準。

謝佳伶指出，在包括來自經濟、企業獲利等基本面持續看好，以及政府彈性寬鬆政策的支撐下，美國資產今年應仍將為全球市長相對強勢者。在投資建議上，受惠於經濟改善與低基期、評價面等因素，景氣循環股投資機會佳，而同時包括 AI、5G、電子商務等成長股雖已於去年大幅走揚，但因符合長期成長趨勢仍具投資價值，應持續布局參與。

在台股方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，隨著市場對於經濟復甦帶來的通膨逐漸接受，加上美股表現強勁、指標企業財報陸續釋出正面訊息以及產業缺料、低庫存狀況延續等利多加持下，台股雖仍呈高檔震盪格局，但走勢已逐漸回穩。觀察近日盤面風格及類股表現，可發現近期非電指數創下波段高點，而在電子類股也開始回神接棒的狀況下，大盤後市將相對有撐。

鍾安綾指出，由於產業基本面緊俏的狀況持續，加上經濟復甦帶來的溫和復甦，對於電子業上游、漲價題材族群及受惠通膨正常化的原物料、消費動能回溫的低基期概念股及受惠美國最新基建概念股等都料有表現空間，後市電子及循環股將各擁題材。展望後市，鍾安綾表示接下來可觀察企業開始公布的財報數據，不過在低庫存及缺料狀況等大前提延續的前提下，台股基本面後市仍正向。

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