【富蘭克林】掌握長期趨勢，低接AI新科技股

三月因美股出現大幅度震盪，AI 新科技基金因聚焦的智慧交通及相關產業成為盤面弱勢族群，全球科技基金表現相對不如預期，不過，隨著整理趨勢告一段落，資金持續流入將支撐後續表現。富蘭克林華美投信認為，因公債殖利率上揚後，短線科技股漲多面臨估值重新調整，近一個月已整理告一段落，建議看好 AI 新科技趨勢者，不妨趁機加碼，長期投資、掌握機會。

隨著美國 1.9 兆紓困案通過，對經濟消費力帶來支撐，後續市場更期待還有進一步的財政刺激、公共建設、就業法案及減少碳排放等措施。針對後勢，富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人黃壬信分析，科技產業前景發展並未改變，且近期科技股明顯對殖利率攀升的敏感度下降，市場修正後更拉出上漲空間，建議繼續持有。(見下圖一)

再者，黃壬信表示，近期因美股出現大幅度震盪，AI 新科技基金因聚焦的智慧交通及相關產業成為盤面弱勢族群，受市場影響波動增大，短線表現相對偏弱。不過，智慧交通與智慧城市產業為未來新趨勢，而其本益比偏高但缺乏長期基本面數據支撐，故股價在大盤修正時容易成為被率先出脫者，自然波動大。若能經過這波整理考驗，一旦重回上漲軌道時，智慧交通又將成為受矚目的亮點，因此，也建議願意承受較高風險、爭取較大報酬的投資人，不妨逢低擇機單筆加碼，再掌握後續反彈向上的機會。

而近期債市賣壓減輕使公債殖利率上升壓力回落，美國公債殖利率自 1.78% 高點滑落至 1.66% 左右 (湯森路透, 2021/4/6)，而美國通過 1.9 兆紓困案後，市場信心大增等利多支撐，美股修正後三大指數也止跌回穩，加上資金持續回流美國，美股多頭格局仍未改變，故富蘭克林華美投信 AI 科技與生技醫療投研團隊仍看好科技趨勢發展，著眼長期智慧交通的成長優勢。

黃壬信分析，從基金持有的各產業代表股票來看，先前一個月在大盤劇烈震盪下，如半導體、通訊衛星等方面持股依然維持強勢不墜，而智慧交通、新能源、大數據方面持股皆有漲多回檔的情況，然而目前轉趨止穩，相信後市仍有機會，建議投資人不妨耐心持有。

以雙團隊操作的富蘭克林華美 AI 新科技基金不僅想幫助投資人搭上 AI 新科技進步的速度，也希望能透過主題與模組化的投資方式，參與新科技進步趨勢；例如人工智慧 (AI) 發展趨勢，並伴隨經濟成長的腳步，協助客戶資金有效運用，故建議想掌握新科技與創新產業成長者，不妨趁回檔逢低介入布局，或利用定期定額方式來做中長期投資。

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