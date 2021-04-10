〈紐約匯市〉PPI勁揚+殖利率上揚 美元回升 周跌0.9%今年來最差

美國和中國生產者物價加速上揚，推升公債殖利率，也帶動美元對一籃子貨幣周五 (9 日) 小幅回升，但美元本周仍累計貶值 0.9%，是今年來最大單周跌幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 010.%，報 92.163。但美元截至周四已經連貶七天，是去年 12 月以來最差表現，4 月迄今累計貶值 1.2%。

Monex Europe 匯市分析師 Simon Harvey 說：「美元過去一周大多下滑，今日 (對所有主要貨幣) 開始盤整，主因在於中國和美國公布的通膨數據，讓美國公債殖利率曲線重現生機。」

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 上漲 4.2%，是九年半來最大增幅，大於市場預估的 3.8%、和 2 月時的 2.8%。此外，中國 3 月 PPI 年增 4.4%，為逾兩年半最大增幅，顯示中國經濟復甦正在蓄積動能。

多數經濟學家和聯準會 (Fed) 官員仍預期，由於勞動力市場仍有閒置情形，通膨上揚將是暫時性現象。

美元周五升值，有一部分也和德國疲弱的經濟數據有關。德國工業生產連兩個月下滑，使第 1 季經濟萎縮的可能性升高。

美元第 1 季漲勢凌厲，但進入第 2 季後似乎失去動能，本周周線下跌 0.9%，是今年來最差。

今年來美元指數單周變動幅度。來源: Reuters

TS Lombard 研究部門主管 Oliver Brennan 說，美元疲軟走勢不大可能延續，因為美國經濟復甦可望領先其他國家。美國今年成長率可望比歐元區高約 2 個百分點，是 2017 年初以來最大差距，而當時美元甚至比歐元強勢得多，1 美元可以換到 0.94 歐元，現在的匯率約 0.84 歐元。

Brennan 說，過去 10 年來，美元每逢 4 月就對其他主要貨幣走貶，原因是 4 月公布的冬季經濟數據不佳，例如國內生產毛額，導致美元投資人常常在年初不夠樂觀，4 月又過於樂觀。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 對美元後市沒那麼樂觀，他說：「只要 Fed 繼續表示對升息保持耐心，美元賣盤就可能恢復，尤其是在預期通膨升溫周期的初期。」

英鎊在第 1 季表現強勁過後遭遇獲利了結賣壓，英鎊兌歐元出現 2020 年 9 月以來最大單周跌幅，英鎊兌美元一度貶至兩個月低點。



澳幣盤中一度重貶 0.9%，之後跌幅收斂。三菱日聯金融集團分析師認為，澳洲央行 (RBA) 在金融穩定評估報告中表示，將避免採用貨幣政策行動因應不斷上升的貸款風險，可能是引發澳元賣壓的因素。

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