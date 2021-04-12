【中信投信】亞股連2周回血 東協市場強弱分化

美國上週發布 3 月生產者物價指數，其年增率高於市場預期，並創下 9 年來最大增幅，加上本周財報季開跑點燃市場期待，道瓊、標普指數雙雙刷下歷史新高，市場風險情緒好轉，新興亞股資金連兩周呈現淨流入。上周資金淨流入最多的前三市場分別為台股、南韓、印度，金額為 8.9 億美元（下皆為億美元）、8.8 億、1.3 億。東協整體呈現強弱分化，印尼、菲律賓雙雙為上周外資賣超最多的市場，且連續賣超周數在 3 周以上，但泰國、越南則呈現外資連 3 買、連 2 買。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，傳產類股成為主要資金拉抬目標，包括鋼鐵、造紙、紡織等，近期市場類股輪動加速，須留意後續市場主流轉變，及待疫情和緩後，是否會出現庫存去化壓力。

葉松炫認為，經濟復甦將帶動船運需求，三因素導致 2021 年全年缺船態勢明確，貨櫃航運股的漲價題材或仍有發酵空間。首先，全球造船廠大減，2009 年全球造船廠約 934 間，預估 2020 年僅剩 64 間活躍船廠，新船製造時間超過一年；其次，新船累積訂單位於低點；最後，海事組織 IMO 預計 2023 年實施全球海運產業減碳措施，政策細節尚未出爐，導致船商不敢貿然大舉投入打造新船。新船供不應求下，貨櫃航運股後市具期待空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南今年經濟成長率上看 6% 以上，對於景氣敏感度高的金融股特別有利，部分近期公布第一季財報的銀行股已率先報喜，例如越南軍隊銀行其稅前淨利比去年同期增加 108%；越南金融業由於仍在初發展階段，其股價、業績的爆發力擁有不可小覷的潛力。

越南股市由於相對淺碟，且指數波動大，市場資訊亦較不對稱，對主動選股的投資操作相對有利，建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。

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