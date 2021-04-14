通膨低利讓人喘不過氣？靠新興債新配方 抓住高息關鍵。

大低利時代，近年收益型商品利率一路走低，但是每年還是得面臨通膨壓力，資產成長報酬追不上物價讓人喘不過氣，成為投資人最傷透腦筋的問題。幸好金融市場商品琳瑯滿目，其中又以新興市場債券殖利率達 4% 以上，在今年獲得最多關注。選對市場之後更要選對方法，投資方式多元且靈活的新興市場債券新解方，才能抓住高息關鍵。

新興債市高配息 法人跟散戶都搶買

低利環境使然，近年來國人很愛買新興市場債券，因為收益率甜頭十分誘人，根據彭博資訊截至今 (2021) 年 4 月 9 日統計資料顯示，新興高收益公司債殖利率為 6.1%，新興高收益主權債殖利率甚至高達 7.54%，相較於美元投資等級債的 2.27% 殖利率，以及美元高收益債的 4.77%，著實讓息收族心動。

雖然全球受到新冠肺炎疫情影響，經濟成長有所停滯，甚至衰退，不過隨著各國陸續施打疫苗，全球經濟逐漸復甦，尤其是新興市場經濟成長可望強勁反彈。因為在這波的疫情影響中，新興市場經濟成長的受創程度相對較低，加上全球經濟今年可望有較明顯的復甦，只要社會資本、進口和庫存總量的增長不會過快，全球生產力引擎仍會繼續提振全球經濟活動，有利於新興市場發展。因此，預估今年新興市場經濟成長會有更大反彈力道。

根據 IMF 統計，隨著疫苗逐漸普遍，各國經濟活動逐漸走向正軌，今年全球市場實質 GDP 成長率平均可達 5.5%，其中，成熟市場為 4.3%，新興市場則可達 6.3%，也因此，即便來到 2022 年，新興國家成長預估依舊優於其他地區，新興債後續表現依然可期。所以不僅一般投資人愛買新興債，全球法人也瘋搶，已開始將新興市場納入資金配置的一環，新興債市持續吸金，不管是美元計價或是當地貨幣計價的新興債，近年來均呈現明顯資金回流現象。

新興市場債券基金 混搭組合有助於績效提升

新興債市大體可分為國家發行的主權債及個別企業發行的公司債，按照幣別，又可分為以美元計價及當地貨幣計價，因此，新興債券型基金大致有新興美元主權債、新興本地主權債、新興美元公司債等三大類別，殖利率、存續期間、投資標的及風險程度各有不同，有其各自的優勢。

舉例來說，就信用風險程度來看，主權債是由國家發行，信用風險自然比公司債低；而公司債中，投資等級債風險又比高收益債低，相對而言，高收債收益率也會優於投資等級債。此外，各券種及幣別的表現也會風水輪流轉，例如美元強勢，新興貨幣表現相對弱勢，反之，美元弱，新興貨幣強；又如 2017 年新興債表現冠軍是本地主權債，報酬率高達 15.21%；2019 年變成新興美元主權債報酬率 15.04% 居冠；2020 年則是由新興美元公司債報酬率 7.13% 摘冠，這些均體現了資產表現並非一成不變，而是會輪動的特性。

由於全球新興債三大範疇各有優勢，過去 20 年表現各有千秋，必須因應市場變化，彈性調整才能提高投資效率。所以，布局新興債的投資思維必須升級，採用混搭策略，也就是美元新興主權債、當地新興主權債以及美元新興公司債的新興混合債，掌握不同市場的輪動契機，才能夠讓資產持續上升，而這樣的混合策略也正成為債券市場的新解方。

M&G 新興市場債券基金 報酬更高 波動更低

M&G 新興市場債券基金為國內首檔採取混搭策略的新興市場債券基金，擷取不同類型新興債券的特長，透過 333 靈活配置布局美元新興主權債、當地新興主權債及美元新興公司債。與一般市面上常見的新興市場債券基金僅投資於新興美元債，或者當地貨幣債為主不同。

這樣的策略優勢完全展現在基金績效上，根據 Lipper 統計，截至今年 2 月底為止，M&G 新興市場債券基金無論在短、中、長期績效都相當卓越。3 個月、6 個月、1 年、2 年，跟 5 年績效都為於同類型基金四分位中的第一分位。值得注意的是，M&G 新興市場債券基金 3 年標準卻差低於同類型平均，代表該基金在交出優於平均的績效時，波動度卻是更低的，打破過去高報酬必然伴隨著高風險的迷思。

該檔基金之所以表現突出，在於能夠因勢彈性調整三大新興債市的配置，一是追逐高息：哪裡有高息機會，就往哪裡走，舉例來說，新興國家中，哪些國家的本地債可以提供較高的息收，就加碼，以提升基金的收益率。

二是多元分散佈局：該檔基金布局約 80 個不同國家，區域遍及歐亞非，囊括具有潛力的新興債市，並適度參與新興市場貨幣的升值契機，幣別以美元為主，非美元貨幣則相當分散，該檔基金本地貨幣債單一國家最高僅有 3.5%，比起其他一般基金本地貨幣債單一國家可能超過 10%，來得低，有助於分散新興市場的匯率風險。

三是主權債及公司債靈活配置：關注各債種的投資機會，而且風險相似之下，會嚴選優質債市收益，舉例來說，同樣是高收益債，不過新興高收債比歐美成熟國家的高收債，可以提供更好的超額風險溢酬。

四是存續期間彈性調整：近年利率變化快速，長天期債券價格波動也跟著增加，因此存續期間較短的債券成為抵抗市場變數的好幫手。M&G 新興市場債券基金投組中的美元部位存續期間僅為 4 年，遠低於新興美元主權債指數的 8.3 年。

另外，值得一提的是，此基金管理團隊中，找來全球最傑出的女性主動式管理基金經理人之一克禮欣 (Claudia Calich)，其擁有超過 20 年新興市場操盤經驗，不僅多次帶領團隊度過拉丁美洲國債危機、新興市場財務風暴，也獲得 2020 年 Alpha Manager 英國零售基金經理人排名前 10% 殊榮。

布局新興債正逢時 穩月配後收級別全新上架

M&G 新興市場債券基金操作策略可以說是「以一擋三」，以 333 策略同步掌握美元新興主權債、當地新興主權債及美元新興公司債等三大範疇的優勢，具備降低波動性、趨吉避凶的特色，使得該檔基金除了績效是國內同類型基金最佳，波動度也比平均低。除此之外，該基金到期殖利率達 5.69%，優於一般高收益債券指數，可見經理人選債功力。為滿足投資人不同需求，該基金今年來推出穩定月配息機制，據了解年化配息率上看 9%，對配息族來說是一大佳音。此外後收級別也於近期正式推出，只要基金申購持有滿三年，便可享有手續費優惠，適合對投資有中長線規劃的族群。投資人可以透過上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、彰化銀行等銷售機構，進行申購。