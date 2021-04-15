記憶體族群 漲價題材護身

文．高適

美國公債殖利率自高點回落，資金重返科技股，改變先前市場的資金偏好，那斯達克指數有望跟上創高趨勢，同時提供台股創高的有利條件，主攻部隊也將順勢交棒給先前受壓抑的電子大軍。

美國銀行 (BofA) 數據顯示，自二○二○年十一月以來的五個月時間，全球股票型基金獲得高達 5690 億美元的資金淨流入，大幅超越過去十二年以來資金流入量總和的 4520 億美元。

ETF 影響力越來越大

由於投資人對傳統主動型基金公司的高手續費及令人失望的績效日益不滿，流入股票型基金的資金大多是流向股票型 ETF，二○二○年股票型 ETF 的淨流入金額 2318 億美元創新高，推升全球 ETF 總資產規模達到歷史新高的八兆美元，自金融海嘯以來流向 ETF 的新資金則已超過 4.6 兆美元。

根據倫敦顧問公司 ETFGI，二○二○年全球流入 ETF 的金額高達 7629 億美元，較二○一九年淨流入 5690 億美元成長 34％，資金流入規模有增無減，ETF 投資熱潮仍持續升溫中。因此，可確定 ETF 對股市多空的影響力將持續增強，其資金流向就成為判斷未來行情變化的重要指標。

資金回流科技股 FAANGM 領先創高

觀察 ETF.com 的 ETF 資金流向數據，可發現四月截至四月七日獲得資金淨流入榜首是追蹤那斯達克一百指數的 QQQ，單周獲得 33 億美元的淨流入，顯示資金對因美國公債殖利率飆升導致評價修正及拜登提高企業稅最大受害者的科技股，原先的恐慌疑慮隨著美債殖利率自高點回弱而開始淡化。

進一步觀察 QQQ 的主要成分股，前五名分別為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉及臉書，剛好也是美股科技指標 FAANGM 的主要成分股，合計佔 QQQ 比重近 37％。換句話說，四月前五個交易日流入 QQQ 的 33 億美元，其中有 12.2 億美元用來買進上述五檔股票，也推升微軟及臉書股價領先創高。一旦資金持續往 QQQ 流入，科技股 FAANGM 全面創高就是大概率的發展，那斯達克指數跟上道瓊及標普五百指數創高腳步，就只是時間的問題。

財報、財測基本盤 超級財報周免驚！

由於美股已陸續創高，時序又進入美股超級財報周，投資人焦點必然會轉向財報內容，成為影響短線盤面波動的主因。根據 Factset 統計，標普五百企業第一季獲利預估將年增 23.3％，會是二○一八年第三季以來最大增幅，較二○二○年年底預估的 15.8％上修。其中，除了消費耐久財、金融、原物料類股獲利成長最為強勁外，科技股獲利預估成長率也有 22.3％，出現財報地雷低，或許也是近期資金轉向 QQQ 的原因之一。

另根據預估標普五百企業第二季至第四季獲利年增率將分別為 51.9％、18.3％及 13.9％，全年獲利預估年增 25.4％，優於第一季的 23.3％。值得注意的是，因二○二○年同期疫情爆發衝擊最嚴重的低基期優勢，今年第二季的獲利年增率將為全年表現最佳的一個季度，可預期接下來各企業在超級財報周所給出的財測，不至於讓人跌破眼鏡，有利行情延續目前的多頭格局。

那斯達克創高 有利支撐台股攻高之路

如果 FAANGM 及那斯達克指數都開始創高，不僅代表科技股評價重新向上調整，也有利整個美股的評價調高，甚至在美股客戶評價調升、股價創高的過程中，也會帶動台股相關打工仔的評價、股價同步走揚，成為支撐台股指數創高的有利條件。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第 1077 期 2021.4.16 出刊

來源：《理財周刊》1077 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》