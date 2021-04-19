【安聯投信】經濟數據表現佳 美股續居全球股市吸金王

美國最新經濟數據表現強勁，聯準會再緩解市場對升息擔憂，激勵全球股市走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球除拉丁美洲及新興歐非股市微幅淨流出約 1 億美元左右外，全球其餘地區股市資金均呈淨流入狀態，其中美股表現續強，以單周 77.03 億美元的淨流入蟬聯全球股市之冠。

安聯投信表示，美國上周公布包括就業與零售兩大經濟數據，其中初領失業救濟金人數創下去年 3 月中以來新低，零售銷售成長也大幅優於市場預期，加上聯準會主席鮑爾再度出面表達將等通膨與就業充分達到目標才考慮升息，且在升息前也會先逐步縮減購債規模，緩解市場對流動性憂慮，利多消息激勵美股表現，包括道瓊與標普 500 兩大指數上周再創新高，與淨流入資金相互呼應。

觀察上周全球股市表現，道瓊歐洲 600 指數受到美股激勵單周上揚 1.27%，亞洲市場則是漲跌互見，包括台灣加權指數、韓股為為少數表現較佳者，漲幅在 2% 上下；日本日經、中國上証深証及印度股市等單周皆收黑。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在包括通過 1.9 兆美元紓困法案、規劃規模更大基礎建設法案、以及加速疫苗施打率等措施下，拜登政府上任以來積極提振美國經濟。從近月來多項包括就業、新成屋、零售等數據皆明顯優於市場預期，以及聯準會於 3 月中最新報告對美國今年 GDP 成長率持續上修看來，美國疫後經濟已逐漸回溫。

來到企業基本面，謝佳伶指出，根據在近期開跑的財報季中重要企業的財報數據看來，美國企業於第一季的經營表現也不遑多讓；且在終端需求強勁、企業庫存水位仍偏低的狀況下，市場對於即將陸續公布的財報表現也多看好，與穩健的經濟數據共同有望成為推動金融市場表現的基本面利多。

展望後市，謝佳伶表示，年初開始對美股帶來干擾的通膨預期以及美債殖利率上升雜音已逐漸消退，市場開始接受相關現象為經濟復甦的正面反應，後續表現也會回歸至反應基本面的正向走勢。在投資上，謝佳伶建議應持續布局美國強勢資產，以成長股為核心驅動資產向上，並可視情況配置景氣復甦相關題材如休閒娛樂、旅遊及餐廳等，同時留意受惠拜登基礎建設企業如原物料、工業，掌握美國疫後復甦契機。

在台股方面， 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示， 從已開始公布財報公司的營收獲利數據來看，可發現不少公司第一季淡季不淡，部分表現甚至傳統旺季，顯示基本面整體仍佳。從板塊來看，電子股因過去一年以來已來到相對高位，加上復甦與漲價題材受惠景氣回溫發酵，部分資金外溢至傳產族群，形成電子與非電輪流有所表現的格局。

進一步觀察近期陸續公布的財報，蕭惠中表示，預估電子股上半年獲利可期，整體仍然正面，而傳產部分在漲價題材的拉抬下，短期表現可能有機會優於電子股，但後續表現是否延續則須觀察美國 10 年期公債的上升幅度與速度，以及相關公司報價趨勢是否能持續強勁而定。

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