【富蘭克林】全球市場回顧與展望
- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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拜登據稱計畫大幅提高針對富人的資本利得稅用來為美國家庭計畫提供資金，全球新冠肺炎感染病例增加引發擔憂，拖累美股自歷史高點回落，企業財報主導個股表現。企業財報強勁加以併購消息利多，且歐洲央行維持利率並加快購債速度，加上歐洲藥品管理局重申嬌生疫苗優點大於風險，使嬌生疫苗將恢復對歐洲供貨，推升歐洲股市上漲動能，惟亞洲疫情加劇、地緣政治風險加上美國加稅預期，使市場避險情緒升溫，壓抑歐股結束連七週上漲格局，近週小幅收低。各類股表現由防禦型的醫療、食品飲料及公用事業類股領漲，汽車、銀行及金融則跌幅較重。經濟數據錯綜：美國上週初請失業救濟金人數減少 3.9 萬人至 54.7 萬人，意外降至 13 個月低點，三月領先指標成長 1.3%，超出預期，惟同期成屋銷售月減 3.7% 至年率 601 萬戶，降至七個月低點。德國三月份生產者物價指數年增 3.7%、月增 0.9%，皆高於預估及前值，英國三月份核心消費者物價指數年增 1.1%，RPI 年增 1.5%，皆略高於前值，英國二月份失業 4.9%，為連兩個月下滑。歐元區四月份消費者信心指數 - 8.1 大幅優於預估及前值。
史坦普 500 十一大類股除不動產及醫療類股逆勢上漲超過 1% 外，其餘類股跌幅介於 0.29%~2.68% 之間；愛德華生命科學預期心臟手術需求將回溫，上修全年獲利預測，股價大漲 8%，手術機器人龍頭企業直覺外科挾財報利多上漲 5.8%，儀器與工業設備製造商丹納赫上季財報優於預期且預估 2021 年銷售將以高十位數百分比成長，股價收高 4%，投資銀行 SVB Leerink 看好 Illumina 有望受惠拜登政府的新冠病毒基因定序計畫，該股上漲 2.36%，Vertex 看好 CRISPR/Cas9 基因編輯療法 CTX001 的商業機會，上調與 CRISPR Therapeutics 的合作協議，後者股價勁揚 6%，嬌生第一季財報超出預期，歐洲藥品管理局評估嬌生新冠疫苗應加註可能出現血栓的警語，但重申疫苗的優點大於風險，嬌生將恢復歐洲疫苗供貨，該股上揚 1.8%，掩蓋大型生技股 Biogen 上季獲利雖超出預期，但因市場觀望阿茲海默症候選藥物 aducanumab 的審核結果壓抑股價下跌 4% 的拖累，醫療類股上揚 1.12%；能源類股則以 2.68% 表現居末；特斯拉及亞馬遜下跌 2.7%，領跌消費耐久財類股收低 2.23%，德州傳出特斯拉電動車撞樹火燒車事故，造成兩人死亡，兩大主管機關高速公路交通安全局和國家運輸安全委員會已介入調查，加上比特幣等加密貨幣走跌，衝擊特斯拉下跌；英國以國安為由調查 Nvidia 對安謀的收購案，Nvidia 下跌 6.68%，科林研發上季財報及本季營收預測均優於預期，但股價回檔超過 4.5%，拖累費城半導體指數跌幅較重，蘋果發表新款 iPad Pro、iMac、Apple TV 4K 新機、紫色 iphone 以及 AirTag 追蹤器，惟股價收低 1.65%，科技類股收黑 1.87%；Netflix 因首季新增用戶數遜於預期股價下跌 6.9%，Verizon 首季獲利雖優於預期，但競爭導致客戶流失拖累該股下跌 1.7%，通訊服務類股收低 1.72%；循環性的金融、原物料及工業類股跌幅介於 0.63%~1.83% 不等，聯合航空控股第一季虧損超過 13 億美元，美國航空上季虧損低於預期且旅遊需求出現改善，但未能提振股價，航空股下跌 4.8%，反觀 Canadian National 出價約 300 億美元競購美國鐵路營運商 Kansas City Southern，激勵後者股價大漲 15%(類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數下跌 1.11% 至 33,815.90 點，史坦普 500 指數下跌 1.20% 至 4,134.98 點，那斯達克指數下跌 1.66% 至 13,818.41 點，費城半導體指數下跌 3.69% 至 3,133.17 點，羅素 2000 指數下跌 1.33% 至 2,232.61 點，那斯達克生技指數上漲 0.77% 至 4,857.00 點；MSCI 歐洲指數下跌 0.49% (彭博資訊，統計期間為 4/19~4/22，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值補漲題材，留意歐股政策作多行情
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美股：美股進入超級財報週，財報表現及營運展望將成為市場關注焦點，根據 refinitiv(4/22)統計，史坦普 500 大企業已有 22% 公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為 85% 及 78%，Factset 統計 (4/16)，史坦普 500 企業第一季獲利預估成長 30.2%，將是 2010 年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的 15.8% 及三月底預估的 23.8% 上調，其中金融(118.1%)、消費耐久財(106.1%)、原物料(48.1%) 類股獲利成長最強勁，科技股獲利預估成長 22.5%，工業及能源股獲利預估分別衰退 19.1% 及 14.7%。放眼今年各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅，史坦普 500 大企業第二至四季獲利年增率預估分別為 54.6%、20.0% 及 15.4%，2021 年全年獲利預估年增 27.9%，有望支持美股延續多頭行情。
富蘭克林證券投顧表示，今年美國景氣動能及企業獲利可望明顯改善，輔以聯準會維持寬鬆貨幣政策，預期美股可望延續多頭格局，隨著類股輪動加快，建議投資人以創新成長 + 價值補漲雙題材，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。
歐股：Refinitiv 資料 (截至 4/20) 顯示，預期第一季度 STOXX 600 公司的獲利將成長 61.2%，上週預估為成長 55.7%，營收預期成長 2.8%，上週預估為成長 2.7%，目前僅 9 家企業公布第一季獲利，66.7% 公布的數據優於預期，9 家企業公布第一季營收，77.8% 公布的數據優於預期，下週將有 60 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第一季整體產業獲利成長 61.2%，十大主要產業中，除醫療產業為獲利下滑 10.8% 外，其餘皆為正成長，以循環性消費獲利成長 1061% 居冠，工業類股獲利成長 334% 居次，基本原物料及非循環性消費產業亦分別有 93.3% 及 86.3% 的成長，整體營收預期成長 2.8%，正成長與負成長產業各半，分別以公用事業類及科技業正成長 17.1% 及 14.4% 居前，醫療及金融產業則營收下滑 4.1% 及 3.2% 居末。富蘭克林證券投顧表示，依據歐盟預估，第二季疫苗供應將可望加速，有望在第三季達到 70% 以上人口接種的目標。另一方面，歐洲多國經濟數據顯示，即使面臨疫情重燃市場仍看向疫後經濟復甦樂觀前景，在全球經濟活動持續復甦下，歐洲企業全球化佈局比重較高的優勢將可望受惠。此外，歐盟復甦基金的推動及逐步落實，不但反應出更加團結的歐洲聯盟，也將更進一步推動歐洲經濟邁向長期可持續性的成長。此外，美國所通過的 1.9 兆美元紓困計畫亦將對歐洲產生正面外溢效果，且美國總統拜登簽署簽署氣候變遷的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，正與歐洲的綠色政綱互相呼應，亦將直接嘉惠作為環境投資先驅的歐洲市場及相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以直接受惠刺激政策的循環類股為布局核心，長線在 ESG 等新興題材支持下，歐股有望重新吸引投資人目光。
全球新興股市
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印度等全球多地新冠肺炎疫情增溫引發經濟復甦前景疑慮，拖累新興股市多數走弱。
中港股市逆勢收紅，美中兩國經濟前景改善的樂觀預期增溫，中國國家主席習近平接受拜登全球領袖氣候峰會邀請出席視訊峰會，也稍化解市場對於兩國緊繃關係擔憂，有助提振市場投資信心。滬深 300 指數十大類股以醫藥衛生、科技等類股表現最佳，擁蘋果與賓士電動車電池題材的寧德時代大漲 11.3%，國際油價下跌拖累能源類股表現遜色。港股由製藥、原物料、工業等類股領漲，美團將透過增資與舉債籌資百億美元以用於技術創新並獲 Ark 基金加碼持股，該股上漲 5.6%，然中國市場監管總局調查阿里巴巴 2015 年增資入股五礦電商之交易，壓抑該股下跌 4.8%。南韓四月前 20 日出口較去年同期大增 45.4%，然經濟數據利多仍不敵疫情擔憂，韓股由電子與汽車類股領跌收黑，現代汽車上季獲利較去年同期成長 1.8 倍至 1.3 兆韓元，同時發佈 Genesis 系列首款電動車，但股價週線仍收黑 4.5%。印度疫情大幅升溫，單日新增確診案例突破 30 萬人創全球紀錄新高，經濟封鎖擔憂壓抑印股走弱，UltraTech 水泥、Asian Paints 等原物料類股領跌盤勢。投資人關注巴西財政預算案進展，金融與消費性耐久財類股領跌巴西股市收黑，巴西石油新任執行長表示將致力維持前任管理階層的訂價策略，該股逆勢收紅。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌 0.51%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲 0.66%、摩根士丹利亞洲不含日本指數下跌 0.46%，摩根士丹利拉丁美洲指數下跌 0.15%、摩根士丹利東歐指數下跌 0.09%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 4/19~4/22，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，美國公債殖利率水準攀升、對中國過度緊縮政策的擔憂、部份國家疫情有所增溫，多項利空因素壓抑近兩個月來亞股走勢相對全球股市疲弱。然而美債殖利率攀升主要反應美國經濟復甦預期，此亦有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，國際貨幣基金四月份全球經濟展望報告，將新興亞洲 2021 年經濟成長率預估由一月份預估的 8.3% 進一步上調至 8.6%，至於中國官方雖欲推動政策正常化，但預期會是逐步的過程而非短期內強力去槓桿，反而有助中國維持更為長期的成長動能，整體而言，在疫苗接種逐步普及與基本面持續改善下，看好亞股投資前景。
富蘭克林證券投顧表示，包含聯準會在內的主要央行持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，即便殖利率或仍有上揚壓力，但股市在歷經先前一波快速修正後，預期對於利率上升的利空反應有望逐漸鈍化。新興市場經濟已由倚賴商品輸出轉向倚賴科技發展，透過領先的創新技術進而改變整個新興市場的產業發展模式，數位創新尤為需要密切關注的趨勢發展，同時也留意能受惠於新興市場消費滲透率提升與消費升級長期趨勢的企業。不過，較佳的現金流、強勁的財務體質、資本效率提升與較低的循環性等新興市場企業利基，都未能完全反應在新興股市的股價表現上，預期評價面優勢將會是未來驅動新興股市表現的重要動能。
全球債市
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成熟政府債市：富時全球債券指數本週上漲 0.14%，全球新冠肺炎感染病例增加引發市場對經濟前景的擔憂、美國總統拜登表示計畫將大幅提高針對富人的資本利得稅引發股市震盪，避險需求推升美國公債續揚 0.14%，十年期公債殖利率下滑 4.18 點至 1.5380%。歐洲公債亦上漲 0.15%，歐洲央行如市場預期維持各寬鬆政策不變，並表示第二季前的購債速度將加快，公債普遍上漲。加拿大央行大幅上修經濟前景的預期，宣佈將每週購債規模由原 40 億降至 30 億加幣，並暗示可能將自 2022 年末開始升息，加國公債下跌 0.19%(彭博資訊，截至 4/22)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週小漲 0.03%、當地公債指數 (換成美元) 上漲 0.41%、道瓊伊斯蘭債指數上漲 0.23%、富時波灣債市指數上漲 0.18%，大多受惠於美國公債殖利率滑落的激勵。美元債中仍以持續反應大選利多的厄瓜多主權債漲 4.96% 領先。當地公債中，印尼公債受惠於資金回流，漲幅達 0.51%。菲律賓政府一年多來重回國際債市發債，籌得 21 億歐元資金，菲債上漲 0.39%。俄羅斯表示將開始自烏克蘭邊境撤軍，俄債漲 0.10%。另一方面，土耳其總統進行內閣改組引發投資人不安，土債跌 0.53%。秘魯民調顯示左派總統候選人可能於六月的第二輪大選勝出，秘魯債跌 3.06% 最重。投資人風險趨避情緒增強，摩根大通新興國家美元主權債利差上揚 4 點 365 基本點(彭博資訊，截至 4/22)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數下跌 0.11%，歐洲高收益債指數下跌 0.12%；美國投資級公司債指數上漲 0.22%。全球多國新冠病毒確診數再度攀升，官員關注疫苗副作用影響，引發市場疑慮，所幸美國失業情形改善，同時企業財報表現不俗，加上美債拍賣需求優於預期，殖利率走低淡化信用債市壓力，高收債幾乎持平，投資等級債則受美國限制菸草尼古丁含量消息，衝擊菸草產業，拖累投資等級債收低。美國高收債各產業債普遍走低，以民生耐久財、工業及不動產債跌幅較小，公用事業債墊底，子產業中以能源設備、通訊及貿易商債表現居前。受企業活力強勁及併購消息提振，沖淡疫情負面隱憂，歐洲高收債週線幾乎收平。殖利率走低惟受菸草公司下挫拖累，加上大規模公債及企業債發行，投資等級債週線收黑，各產業表現不一，以金融、不動產及科技債領漲，個別公司債中，英美菸草因拜登政府考慮為輸美的菸草尼古丁含量設定上限，消息衝擊公司債表現，週線下跌逾 3%。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差擴大 8 點至 301 點；歐洲高收益債指數利差擴大 6 點至 304 點 (彭博資訊，截至 4/22)
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利率會議：瑞典 (4/27，預期維持政策利率水準於 0.00%)，日本 (4/27，預期維持政策目標利率水準於 - 0.10%)，聯準會 (4/29，預期維持政策目標區間於 0.00%-0.25%)。
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富蘭克林證券投顧表示，今年以來債券市場遇到美國公債殖利率彈升的排擠壓力，普遍跟隨美國公債而震盪，然而新興債市中則以波灣債市較為抗跌，主要原因在於波灣有四項獨特優勢：(1) 波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區；(2) 如今全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時，波灣政府卻仍嚴守傳統的財政撙節政策；(3) 波灣國家積極進行經濟結構改革，欲降低對能源的依賴，產業朝多元化發展；(4) 全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度，潛藏許多機會未被挖掘。此外，2020 年底波灣債市佔新興市場主權債、企業債的權重分別已提高至兩成、一成，然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來資金還有很大的流入空間可期。
富蘭克林證券投顧表示，儘管預期主要央行將繼續保持低利率的政策環境，但非系統性的經濟復甦可能呈現 V 型成長，輔以大規模財政計畫，過去長期低迷的通膨水準可能走升，市場預期美國十年期公債殖利率將於年底觸及 1.8%，展望後市，債市的投資依舊充滿挑戰，尤其需留意當殖利率的上行壓力自長端向短端延伸，信用債市可能進一步受到影響，以利差來看，高收債的收益回報表現仍具吸引力，匯市則是另一個需要留意的變數，將牽動債市佈局上的調整方向。
富蘭克林證券投顧建議，市場對於經濟復甦的正面反應加速了信用債市的利差縮窄，而雖然近期公債殖利率的上揚已對高評級的投資等級債帶來些許壓力，但所幸目前全球央行的政策主軸仍偏寬鬆，預期殖利率將維持緩升格局，信用債市仍有表現機會，布局上建議留意利差收斂接近滿足點的產業債，若殖利率走揚震盪可能加大，而隨著聯準會將允續通膨短期超過 2%，取得一定程度的長期平均通膨水準，市場被迫修正對於年底十年期公債殖利率的預期，目前認為可能超過 1.8%，我們相信投資人應該為此或更高的利率水平作好準備，目前對於美國公債看法自謹慎靠向中性偏空。展望後市，預期地區、產業的分歧仍將延續，波動及輪動將常駐市場之中，美國有望於成熟市場中率先擁抱復甦，美高收依舊為主要配置，而歐洲區域復甦錯雜，若嚴格的限制措施能夠有效控制疫情，則也將具有相當投資機會，可適度於投組中建立衛星部位。
國際匯市
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過去一週表現回顧：疫情及地緣政治風險加以美國加稅政策擔憂，避險需求收斂美元跌幅
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近期市場對美國升息預期急遽下降加上殖利率明顯拉回，使美元承壓，而疫情在全球多國重燃，尤其在印度失控，加上包括俄羅斯、中國及伊朗等地緣政治風險蠢動，以及美國總統拜登計畫大幅上調富人資本利得稅近一倍，則使市場風險趨避意識抬頭，避險買盤收斂美元近週跌幅，週線小幅收低 0.24%。歐洲藥品管理局重申嬌生疫苗優點大於風險，使嬌生疫苗將恢復對歐洲供貨，提振歐洲疫苗接種進度預期，激勵歐元突破 1.20 整數關卡，而歐洲央行利率決策會議暗兵不動，並重申將加速購債以支撐歐元區政府及景氣度過疫情危機，整體決議大致符合預期並無驚喜，加上美元小幅反彈，收斂歐元近週漲幅至 0.27%。英國本週公布失業率連兩個月下滑，顯示經濟封鎖下就業市場仍然持穩，支撐英鎊一度強漲近 1.40 價位，惟美元反彈壓抑英鎊近週表現持平。疫情復燃使日本第三度發布範圍包括東京、大阪、兵庫及京都四督府縣的緊急事態宣言，推升日圓資金避風港角色，升破 108 價位，近週勁揚 0.76%。美元近週走勢錯綜，新興市場貨幣亦各有漲跌，巴西經濟成長優於預估，推升里拉近週勁揚 2.53%，反觀土耳其自三月總統突撤換央行總裁以來深陷政治紛擾，而美國可能認定亞美尼亞大屠殺為種族滅絕，則使美土關係緊張，加劇里拉跌勢，近週重挫 3.17%。(彭博資訊，截至 2021/4/23 16:00)
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觀察焦點與投資展望：觀察疫情發展與疫苗效果，加稅政策擔憂恐壓抑風險偏好，美元獲得支撐
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富蘭克林證券投顧表示，市場關注焦點近期由通膨預期及殖利率攀升轉向經濟復甦預期，壓抑美元本月來回落約 2%，惟疫情及地緣政治風險仍存，為美元避險買盤帶來支撐，觀察美元在 91 價位附近支撐強勁，且避險意識升溫下，美元可望相對轉強於 91~92 價位震盪，此外，本週加拿大央行宣布縮減購債，並暗示可能提前升息，則為下週即將上場的聯準會利率決策會議增加看點，預估除維持利率及購債不變外，對於未來收回寬鬆的規劃路線將成為市場關注焦點。而觀察歐洲央行總裁拉加德在本週利率決策會議會後聲明中即表示，央行管委會並未討論縮減購債，並認為現階段討論這個議題仍為之過早，對於歐洲經濟相對審慎的看法則為歐元帶來壓力，預期歐元短線在 1.20 上下震盪，維持於季線 1.196 之上，後市仍可正面看待。英國高達 50% 人口至少注射一劑新冠疫苗，為英鎊的有利支撐，如後續經濟數據強勁可望支撐英鎊站穩月線 1.38 後再朝季線靠攏，短線震盪區間將介於半年線 1.373~ 季線 1.387。下週日本央行利率會議預料將維持基準利率和資產購買不變，並可能上調自四月開始的財政年度成長預測至 4%，在疫情升溫的避險買盤下，日圓可望維持偏多格局於 108 價位上下震盪。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：全球多地疫情增溫加以美國原油庫存意外上升，油價回跌
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印度印期新增確診案例暴增、全球多地新冠肺炎疫情增溫，引發投資人對於需求前景擔憂，美國眾議院司法委員會口頭表決通過《禁止石油生產和出口壟斷法案》(NOPEC)，將允許司法部對 OPEC 成員國進行反托辣斯執法，消息指出美伊核協議談判似有所進展，加以美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 4/16 為止一週，相繼市場預期庫存下滑，美國原油庫存實際增加 60 萬桶，終結先前連三週下滑趨勢，多項利空衝擊原油價格走弱，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌 3.42%。基本金屬部分，主要仍反應全球經濟與需求前景改善以及供應緊張預期，銅價週線走揚，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲 2.06%，CRB 商品價格指數週線上漲 0.76%。通膨壓力隨經濟復甦浮現，美元、殖利率攜手走低，激勵金價升至七週高點，週線上漲逾 2%。疫情復燃及美元走軟提振金價表現，惟經濟數據及財報亮眼減弱避險需求，週線黃金先上後下，小漲作收。世界衛生組織數據顯示全球新冠病毒確診人數正朝疫情爆發來最高紀錄發展，連續第八周增加，同時美國發布聲明不建議進行跨國旅行，變種病毒肆虐引發市場擔憂情緒，加上實體需求回升，支持金價上漲，但美國近週初領失業救濟金人數降至 54.7 萬，降至一年新低，也創疫情爆發期間的最佳水準，輔以企業財報表現優於預期，經濟復甦前景淡化避險買盤力道，收斂金價漲幅，近月黃金期貨週線上漲 0.12%，收於 1782.00 美元 / 盎司(資料截至 4/22)。
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觀察焦點與投資展望：疫苗進展、OPEC + 動向、全球經濟前景
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富蘭克林證券投顧表示，隨著 OPEC + 逐步降低減產力道、油價已回升至疫情前水準的 60 美元之上，可能壓抑油價短線進一步再上漲潛力，不過隨著疫苗接種持續進展搭配美國大規模刺激政策推動，經濟活動與原油需求回升趨勢仍不會改變，高盛 (2/21) 預估今年底明年初即有望去化自 2019 年底以來積累的庫存，將為油價下檔支撐，預期短線油價區間整理機率較高。短線留意仍在進行中的美國伊朗核協議談判，關乎伊朗原油供給能否順利釋放至國際市場，目前僅止於技術性官僚談判，未來若有美國國務卿與伊朗外長等部長級人物直接對話，會是雙方談判取得進展的重要指標。就能源類股而言，隨全球疫情逐步降溫加以美國持續推動大規模刺激政策，預期具備評價面優勢的能源類股仍是經濟動能回升、再通膨交易動能增溫的受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，亦可增加商品概念部位。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會維持寬鬆政策態度，但在年初殖利率急遽攀升的漲勢後，空頭回補操作、日本恢復購入美債以及機構逢低買入等因素，壓抑美債殖利率走低，輔以數據顯示美國經濟維持穩步上型，帶動美元回落，提供了黃金反彈支撐，此外，隨通膨數據的上升，市場的警惕情緒也成為另一金價上行助力，但整體來看，景氣的復甦建構了殖利率上行前景，短線通膨雖能帶動金價反彈，惟目前看多情緒不高，黃金 ETF 持倉也持續呈現逢彈減碼跡象，對黃金後勢展望相對中性，可留意後續通膨急遽走升帶動的反彈時點，適度逢高調節，投組中則繼續保有少量部位，提高策略多樣性。金礦商毛利持續改善，產業併購活動升溫，評價面不貴仍具投資價值，預期整理後金礦股成長的配息及持續的現金流創造能力，仍將吸引投資人眼光。
- 未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
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日期
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國家
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經濟數據與觀察指標
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預估值
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上期值
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4/23
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美國
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四月 Markit 美國製造業 / 服務業 / 綜合採購經理人指數初值
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61/61.5/--
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59.1/60.4/59.7
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4/23
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美國
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三月成屋銷售 / 月比
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88.5 萬戶 / 14.2%
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77.5 萬戶 /-18.2%
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4/26
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美國
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三月耐久財訂單 / 資本財新訂單非國防 (飛機除外) 初值
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2%/1.5%
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-1.2%/-0.9%
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4/27
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日本
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日銀政策餘額利率
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-0.1%
|
-0.1%
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4/27
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中國
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三月工業利潤 (年比)
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--
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20.1%
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4/27
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美國
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二月 FHFA 房價指數 (月比)
|
1%
|
1%
|
4/27
|
美國
|
二月標普 / 凱斯席勒 20 城市房價指數 (月比)/(年比)
|
1.1%/11.8%
|
1.2%/11.1%
|
4/27
|
美國
|
四月經濟諮詢委員會消費者信心指數
|
111.9
|
109.7
|
4/28
|
美國
|
FOMC 利率決策 (鮑爾主席會後記者會)
|
0%-0.25%
|
0%-0.25%
|
4/29
|
美國
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聯準會官員 Quarles 談話
|
--
|
--
|
4/29
|
美國
|
上週初請失業救濟金人數
|
--
|
54.7 萬人
|
4/29
|
美國
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第一季 GDP 年化 (季比) 初值
|
6.5%
|
4.3%
|
4/29
|
美國
|
第一季個人消費 / 個人消費支出核心指數 (季比) 初值
|
10.3%/1.6%
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2.3%/1.3%
|
4/29
|
美國
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三月成屋待完成銷售 (月比)/(年比)
|
4%/--
|
-10.6%/-2.7%
|
4/30
|
中國
|
四月製造業 / 非製造業 PMI
|
51.7/56.0
|
51.9/56.3
|
4/30
|
美國
|
三月個人所得 / 個人支出
|
20.1%/4.2%
|
-7.1%/-1%
|
4/30
|
美國
|
三月 PCE 平減指數 (年比)/ 核心 PCE
|
2.3%/1.8%
|
1.6%1.4%
|
4/30
|
美國
|
四月芝加哥採購經理人指數
|
63
|
66.3
|
4/30
|
美國
|
四月密西根大學消費者信心指數終值
|
87.5
|
86.5
|
|
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
重要企業財報：
|
|
日期
|
公司
|
預估每股獲利
|
上年同期
|
4/23 盤前
|
美國運通
|
1.618
|
0.41
|
4/23 盤前
|
漢威聯合國際公司
|
1.80
|
2.21
|
4/23 盤前
|
施蘭卜吉
|
0.185
|
0.25
|
4/26 盤後
|
SBA 通訊公司
|
0.443
|
-0.83
|
4/26 盤後
|
特斯拉公司
|
0.78
|
0.228
|
4/27 盤前
|
聯合包裹服務公司
|
1.734
|
1.15
|
4/27 盤前
|
康寧公司
|
0.428
|
0.20
|
4/27 盤前
|
禮來公司
|
2.123
|
1.75
|
4/27 盤前
|
通用電氣 (GE)
|
0.014
|
0.05
|
4/27 盤前
|
孩之寶
|
0.628
|
0.57
|
4/27 盤前
|
DTE 能源
|
2.167
|
1.66
|
4/27 盤前
|
3M
|
2.302
|
2.16
|
4/27 盤後
|
愛迪生國際
|
0.707
|
0.63
|
4/27 盤後
|
德州儀器公司
|
1.573
|
1.24
|
4/27 盤後
|
Visa
|
1.273
|
1.39
|
4/27 盤後
|
Alphabet 公司
|
15.65
|
10.79
|
4/27 盤後
|
超微半導體公司
|
0.44
|
0.18
|
4/27 盤後
|
微軟
|
1.781
|
1.40
|
4/27 盤後
|
星巴克
|
0.53
|
0.32
|
4/27 盤後
|
美國基因
|
4.036
|
4.17
|
4/28 盤前
|
波音公司
|
-0.905
|
-9.05
|
4/28 盤前
|
百勝餐飲
|
0.863
|
0.64
|
4/28 盤前
|
通用動力公司
|
2.294
|
2.43
|
4/28 盤前
|
洛克威爾自動化公司
|
2.164
|
2.43
|
4/28 盤前
|
安特吉公司
|
1.165
|
1.14
|
4/28
|
電子灣拍賣網站公司
|
1.072
|
0.77
|
4/28 盤後
|
蘋果公司
|
0.985
|
0.638
|
4/28 盤後
|
福特汽車公司
|
0.201
|
-0.23
|
4/28 盤後
|
高通公司
|
1.668
|
0.88
|
4/28 盤後
|
ServiceNow Inc
|
1.344
|
1.05
|
4/28 盤後
|
臉書
|
2.334
|
1.71
|
4/28 盤後
|
Equinix 公司
|
1.75
|
1.55
|
4/29 盤前
|
開拓重工
|
1.941
|
1.60
|
4/29 盤前
|
默克藥廠
|
1.627
|
1.50
|
4/29 盤前
|
必治妥施貴寶公司
|
1.805
|
1.72
|
4/29 盤前
|
康卡斯特
|
0.585
|
0.71
|
4/29 盤前
|
洲際交易所
|
1.311
|
1.28
|
4/29 盤前
|
美國電塔
|
1.26
|
1.01
|
4/29 盤前
|
卡夫亨氏公司
|
0.597
|
0.58
|
4/29 盤前
|
麥當勞公司
|
1.808
|
1.47
|
4/29 盤前
|
CMS 能源
|
1.127
|
0.86
|
4/29 盤前
|
萬事達卡
|
1.586
|
1.83
|
4/29 盤前
|
Xcel 能源
|
0.605
|
0.56
|
4/29 盤前
|
West Pharmaceutical Services
|
1.432
|
1.01
|
4/29 盤前
|
南方公司
|
0.834
|
0.78
|
4/29 盤後
|
推特
|
0.141
|
0.11
|
4/29 盤後
|
科磊公司
|
3.568
|
2.47
|
4/29 盤後
|
DexCom 公司
|
0.299
|
0.44
|
4/29 盤後
|
亞馬遜公司
|
9.603
|
5.01
|
4/29 盤後
|
思佳訊半導體有限公司
|
2.351
|
1.34
|
4/29 盤後
|
吉利德科學公司
|
2.043
|
1.68
|
4/29 盤後
|
威騰電子公司
|
0.678
|
0.85
|
4/29 盤後
|
福泰製藥公司
|
2.701
|
2.56
|
4/30 盤前
|
雪佛龍
|
0.898
|
1.29
|
4/30 盤前
|
艾伯維公司
|
2.778
|
2.42
|
4/30 盤前
|
利安德巴塞爾工業公司
|
2.613
|
1.47
|
4/30 盤前
|
埃克森美孚石油公司
|
0.596
|
0.53
|
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，單位：除特別註明之外均為美元，時間以當地時間為準。
主要金融市場休市一覽表：
|
|
日期
|
國家
|
節日
|
4/29
|
日本
|
昭和日
|
4/29
|
馬來西亞
|
可蘭經降世日
|
4/30
|
台灣
|
勞動節補假
|
資料來源：彭博資訊
- 主要市場表現回顧
|
|
股市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
道瓊工業指數
|
33815.90
|
-1.11
|
4.36
|
9.59
|
20.49
|
11.09
|
46.85
|
史坦普 500 指數
|
4134.98
|
-1.20
|
5.85
|
8.04
|
20.23
|
10.58
|
50.26
|
那斯達克指數
|
13818.41
|
-1.66
|
4.50
|
2.21
|
20.13
|
7.42
|
64.01
|
MSCI 歐洲指數
|
145.52
|
-0.49
|
4.24
|
8.55
|
22.75
|
11.32
|
34.22
|
新興市場指數
|
1341.43
|
-0.51
|
1.48
|
-3.36
|
18.92
|
4.26
|
53.95
|
亞洲不含日本指數
|
878.63
|
-0.46
|
0.78
|
-4.45
|
18.16
|
4.44
|
52.33
|
上海證交所綜合指數
|
3474.17
|
1.43
|
1.88
|
-3.63
|
6.05
|
0.08
|
25.33
|
恆生中國企業指數
|
11067.84
|
0.49
|
-0.27
|
-5.11
|
9.46
|
3.20
|
18.72
|
台灣加權股價指數
|
17300.27
|
0.84
|
7.00
|
8.20
|
34.58
|
17.65
|
72.46
|
韓國 KOSPI 指數
|
3186.10
|
-0.39
|
6.04
|
1.45
|
37.30
|
10.88
|
69.92
|
泰國 SET 股價指數
|
1558.49
|
0.77
|
-0.06
|
5.27
|
30.12
|
8.79
|
25.52
|
印度孟買指數
|
47912.85
|
-1.75
|
-4.15
|
-1.70
|
18.20
|
0.64
|
52.19
|
新興拉丁美洲指數
|
2401.28
|
-0.15
|
5.19
|
2.55
|
24.17
|
-0.87
|
55.12
|
新興東歐指數
|
169.83
|
-0.09
|
4.01
|
3.41
|
28.26
|
4.39
|
35.48
|
HFRX 全球對沖策略指數
|
1411.26
|
-0.27
|
1.10
|
1.10
|
6.52
|
2.23
|
14.71
|
債市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
全球政府債市
|
803.43
|
0.14
|
0.33
|
-1.85
|
-2.18
|
-2.67
|
-1.29
|
投資等級公司債指數
|
3442.37
|
0.22
|
1.72
|
-2.13
|
-0.26
|
-3.32
|
4.75
|
全球高收益債指數
|
1524.71
|
0.06
|
1.55
|
0.74
|
7.11
|
0.71
|
22.64
|
美國十年公債
|
1659.73
|
0.18
|
1.32
|
-3.80
|
-5.68
|
-5.35
|
-7.26
|
美國政府債 GNMA
|
1881.81
|
0.15
|
0.71
|
-0.15
|
0.20
|
-0.40
|
0.01
|
美國高收益公司債
|
2376.74
|
-0.11
|
1.45
|
1.17
|
6.61
|
1.65
|
19.88
|
美國複合債
|
2334.94
|
0.18
|
1.02
|
-1.65
|
-1.28
|
-2.39
|
-0.01
|
歐洲高收益公司債
|
430.59
|
-0.12
|
0.72
|
1.68
|
6.69
|
2.47
|
16.51
|
新興國家美元主權債
|
409.49
|
0.03
|
1.99
|
-1.83
|
1.39
|
-3.29
|
14.78
|
新興國家原幣債市
|
149.31
|
0.41
|
1.29
|
-1.44
|
3.04
|
-1.71
|
10.70
|
伊斯蘭債指數
|
201.00
|
0.23
|
0.82
|
-0.14
|
1.17
|
-0.22
|
9.49
|
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/4/23，16:30。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/4/22。
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