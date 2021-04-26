【安聯投信】疫情與加稅雜音干擾 信用債市動能略為降溫

部分地區疫情升溫，加上美國政府可能加稅等雜音干擾，風險性資產表現受到壓抑。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除高收益債市資金呈淨流出外，投資級債與新興市場債分別迎來 50.9 億與 5.7 億美元的資金淨流入，動能較前一周皆略為減緩。

安聯投信指出， 包括日本、印度及部分歐美部分地區疫情再度出現升溫跡象，加上據悉美國總統拜登可能對富人徵收較高的資本利得稅，包括美國與全球股市等風險性資產區間震盪，風險性債券表現也較為逆風；不過檢視最新關鍵經濟數據，上周公布的美國初領失業救濟金人數不但明顯優於市場預期，也創下 2020 年 3 月 14 日以來的新低，顯示就業市場持續改善，故雖有短線雜音干擾，但全球經濟仍穩步邁向復甦，風險性資產中長線來說後市展望仍正面。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，全球各國持續接種疫苗，其中又以歐美國家進度較快，施打比率有望在今年夏季時來到 60% 左右，相較之下新興國家雖施打進度較慢，但隨著成熟國家陸續達到群體免疫，新興國家有望於下半年獲得疫苗、疫情漸趨緩和，且在對經濟復甦的正面期待下，疫情雖偶有起伏，但對市場的衝擊程度已較去年明顯減少。

許家豪指出， 在疫苗接種、經濟復甦及去年同期的低基期效應帶動下，全球通膨數據開始上揚，並在年初時一度引發市場擔憂並帶來波動，但觀察全球包括美國聯準會及歐洲央行等態度，為確保經濟增長，主要央行近期內仍將容忍通膨上揚，最快也可能在下半年才開始考慮減少購債，最後才是升息，市場流動性近期內仍有望延續。

觀察全球市場，許家豪表示，在經濟基本面的復甦下，全球企業獲利也逐漸轉佳；根據 JPMorgan 於 4 月初發布報告指出，包括全球、美國、歐洲及新興市場企業今年 EPS 獲利成長率皆有望來到 26% 以上水平，其中 MSCI 新興市場指數企業成長率更可上看 37.5%，居全球市場之冠。對此，許家豪指出，雖新興國家疫情仍有浮動，但成熟國家終端消費市場因解封恢復動能，已開始帶動新興國家出口及企業表現，若疫情在下半年進一步受到控制，新興市場後續可望加速復原，相關資產表現可期。

在債券的投資上，許家豪指出，在包括美國在內等各國擴大財政赤字以支撐經濟下，公債殖利率可能被推動走揚，故信用債此時機會較利率債為優。在市場的佈局上，新興市場資產本在基本面的逐漸復甦支持下後續有表現空間，而新興債不但具有較全球及成熟市場同級債券較佳的利率，更因利差較大更具投資價值，值得追求收益及後市潛在成長空間的投資人關注。

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