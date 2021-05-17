旅遊泡泡正夯 新光智能理財助攻圓夢

隨著新冠肺炎疫苗快速普及疫情的控制，國人已經開始規劃旅遊行程。根據萬事達卡調查，有 3 成的民眾表示，不出國不但沒省下錢，反而比去年花費更多，其中有 68% 花在實體及網路消費，看來不少人因為無法出國，而時常以「怒買」解悶。

新光銀行建議，現在正是善用理財工具，累積旅遊基金的好時機。由於各國推動貨幣與財政政策激勵下，全球股票、基金皆有亮眼表現，不妨利用智能理財，掌握趨勢紀律投資，養大旅遊基金，等到解封之日，為自己存下一筆旅遊基金，升等旅遊品質，等到將來真正能夠出國旅遊後，就能玩好玩滿！

究竟國人有多渴望出國旅遊？從台灣、帛琉旅遊泡泡 4 月 1 日啟動，首發團一上線就秒殺的情況，即可窺知。由於目前新冠危機尚未全面解除，國際旅遊泡泡恐將盛行一段時間。然而，旅遊泡泡所費不貲，因為是採取包機方式，還必須提出「核酸檢測陰性證明」，以此次台帛旅遊泡泡，每團旅費約在 6～8 萬元間，對小資族來說負擔不小。

比如計畫兩年後一家四口到歐洲旅遊兩週，旅遊基金需要準備 40 萬，只要設定好目標、期間、金額，「新光銀行智能理財」便會為您打造客製化的投資組合， 就能輕鬆存到旅遊基金實現泡泡夢！

同樣是智能理財，卻是大不同

此外，「新光銀行智能理財」與其他智能理財有兩大不同之處，一是可以自主選擇標的：投資人可以自行調整更換基金，非常適合工作繁忙、卻又想保留自主投資權的族群。

二是整合理財目標：與其他單一目標或策略的智能投資不同，「新光銀行智能理財」Life cycle plan 以投資人設定的人生計畫，將客戶的每項目標整合在同一個投資組合，例如 2 年存到 20 萬元的旅遊金、10 年有買房的頭期款、30 年擁有千萬元退休金等等，依照客戶的計畫目標安排，提供客製化投組，協助他們達成每個階段性目標。



而旅遊基金和自身的收入財力常隨著時間而有不同的變化，如升遷後財力提升，想從原本的扣款金額拉高，或是領年終的時候進行投組加碼，都可依投資人需求進行投組調整設定。當投資市場狀況改變，也會主動通知建議調整投資策略，讓投資人可以更放心的朝向達成「旅遊基金」的階段性目標前進。

投資最重要的就是風險控管，上班族最擔心因為忙碌，錯過調整的時機。新光智能理財 24 小時監控市場與客戶投組表現，一旦偏離原先設定，或變更風險偏好，便會發送再平衡通知，客戶可自行評估是否依照智能平台建議，啟動資產調整，等於有了專屬的理財顧問團隊陪伴客戶達成每個不同的階段性目標。

在人生不同階段的目標中，「旅遊基金」除了是為了回饋自己辛勞工作，也是家人培養感情最好的方式，我們可以透過輕鬆智能理財工具實現最容易達成的夢想旅遊計畫。

新光智能理財 https://bit.ly/3faadGC