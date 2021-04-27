【永豐期貨】市場觀望氣氛轉濃 台積電甩尾守17500

期貨走勢

台指期週二上漲 44 點至 17570 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 25.9 點，電子期逆價差擴至 - 1.7 點，金融期逆價差縮至 - 3.26 點。現貨部分，三大法人買超 0.66 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 102 口至 - 10474 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 965 口至 - 31451 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2378 口至 - 14562 口。

美國總統拜登預計將於週三提出向富人調高資本利得稅的政策，而白宮淡化資本利得稅影響，而全球新冠疫情持續升溫，印度單日新增確診再刷新高，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.18%，標普 500 上漲 0.22%，那斯達克上漲 0.87%，費半指數上漲 1.67%。台股今天早盤一步上攻至 17630.19 點新高，但獲利了結賣壓出現，漲勢收斂一度翻黑，高低震盪逾百點，尾盤台積電甩尾，加權指數終場上漲 0.13%，收 17595.9 點，17500 關卡失而復得。權值股來看，台積電尾盤獲大單買進，拉回平盤收 610 元，大立光則盤中走低，下跌 2.2%，回測月線，而貨櫃散裝及金融族群表現續強，整體來看，資金持續進駐非電族群，在良性類股輪動下，短期多頭格局不變。而美國總統拜登將提出上調資本利得稅，加上 FED 4 月利率會議，短期美股表現左右台股走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17800 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.81 降至 1.69。VIX 指數上漲 0.34 至 19.79。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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